Cómico ambulante exige prueba de ADN a su hijo EN VIVO y le pide que deje de usar su apellido: "Malagradecido"

15/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un reconocido cómico ambulante ha sorprendido en redes sociales al exigirle la prueba de ADN a su hijo tras tener dudas si es su verdadero padre y le pidió que deje de usar su apellido. Ello lo dio a conocer a través de una reciente transmisión en vivo en una conocida red social, en la cual diversos usuarios han cuestionado sus expresiones.

Exige prueba de paternidad en live de TikTok

El mundo de la comicidad popular peruana se encuentra en el ojo del huracán luego de que el conocido humorista Edwin Aurora revele que no se encuentra del todo seguro de que el también comediante, Álvaro Aurora, sea verdaderamente su primogénito, así lo evidenció en un live de TikTok cuando dialogaba con otro de sus colegas.

Ahí sostuvo que le solicitó la prueba de paternidad al joven de forma inmediata para validar su vínculo biológico, sin embargo, expuso que este se negó. Por tal razón, le lanzó la fuerte advertencia de que deje de usar su apellido para poder generar dinero.

En primer lugar, Aurora trajo a la memoria que entre el año 1997 y 1998 conoció a una mujer durante un ruedo en el parque Universitario, se enamoró de ella y al poco tiempo quedó embarazada de él de su hijo Wilmer.

Sobre ello afirmó que la fémina era de condición humilde y que él le prometía alquilarle un cuarto, pero nunca llegó a concretarlo. Un día fue a buscarla y se sorprendió al encontrarla con un hombre que afirmó que era su pareja. Pese a dicha revelación ambos continuaron frecuentándose y salió embarazada de Álvaro.

Tras conocer la noticia decidió hacerse cargo de él y se encargó de criarlo así como formarlo profesionalmente, no obstante, hoy se encuentra en la necesidad de constatar si es o no su verdadero hijo.

"Yo esperé que Álavro cumpla la edad correspondiente y le expuse el caso. Me dijo que no quiere ADN, que no quiere nada. Yo le dije: 'Te estoy pidiendo yo, quiero en privado no tiene que ser público'. Me dijo que no (...) eso fue suficiente para que se moleste y no me hable", confesó.

Le exige que no use su apellido

En otro momento del audiovisual reveló que han sido reiteradas ocasiones, durante los últimos tres años, que Álvaro Aurora se ha negado a participar de actividades o trabajos junto a él. Por tal motivo, expresó que le ha exigido que ya no use su apellido.

"Esa es mi molestia, no estoy loco, para mí es un malagradecido. Esta es la verdadera historia que nadie sabe", manifestó el humorista Edwin Aurora totalmente ofuscado.

Como vemos, el cómico ambulante Edwin Aurora reveló en una transmisión en vivo de TikTok que exige ADN a su hijo Álvaro Aurora y a su vez que ya no trabaje usando su apellido.