Elecciones Regionales y Municipales 2026: ¿Es posible cambiar el local de votación? ONPE responde

27/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Con miras a las próximas elecciones, en las que se elegirán a las autoridades regionales y distritales para los próximos cinco años, la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) aclararon si aún es posible cambiar el local de votación a pocos meses de los comicios.

Cambiar local de votación, esto dijo la ONPE y Reniec

Frente a las interrogantes que tienen los electores en el territorio nacional, sobre si aún es posible realizar el cambio de local de votación para la Elecciones Regionales y Municipales 2026 que se llevarán a cabo el próximo 4 de octubre, la ONPE y el RENIEC respondieron que, se ha registrado un incremento masivo de rectificaciones de domicilio, un dato determinante para que se asigne el local de votación.

No obstante, pese a las actualizaciones dentro del documento de identidad, existe una fecha límite (7 de abril del 2026) para que dichas modificaciones sean tomadas en consideración en el padrón de sufragio entregado a la ONPE, la institución encargada de designar los locales de votación con la información presentada por Reniec.

Dicha normativa significa que, los electores que no lograron actualizar su dirección a tiempo deberán ir a votar en el distrito correspondiente a su residencia registrada en su DNI. Además, la ONPE confirmó que no se habilitará una plataforma para elegir el local de votación para las elecciones regionales y municipales 2026 que se darán el domingo 4 de octubre.

Los usuarios interesados en conocer si tienen multas vigentes, ya sea que no hayan ido a votar en las elecciones generales 2026, deberán ingresar al siguiente enlace y seguir cuatro sencillos pasos, solo con su número de DNI:

Ingresar a la página del JNE a través del enlace https://multas.jne.gob.pe/login.

Digita el número de tu DNI, acepta los términos del sistema e ingresa el código captcha.

Revisa el detalle de las infracciones, si las hubiera, y el monto total a pagar.

Realiza el pago mediante Págalo.pe, el Banco de la Nación o en las oficinas autorizadas del JNE

Finalmente, ante la próxima jornada electoral en el que se llevarán a cabo las Elecciones Municipales 2026, la ONPE dio a conocer a los ciudadanos la información relevante en torno a la posibilidad de cambiar el local de votación para los comicios del siguiente domingo 4 de octubre de este año.