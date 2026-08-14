Callao: atacan a balazos a dos hombres dentro de un auto y uno muere tras violento atentado

14/08/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Dos personas que se desplazaban a bordo de un automóvil fueron víctimas de un ataque a balazos en plena vía pública, en el Callao. El atentado dejó un hombre fallecido y otro herido, mientras la Policía Nacional inició las diligencias para determinar quiénes estuvieron detrás del crimen y esclarecer el móvil del violento hecho, ya que en el auto siniestrado se encontró un arma de fuego.

El ataque ocurrió a pocos metros de la sede del Gobierno Regional del Callao y del Grupo Aéreo N.° 8 de las Fuerzas Armadas. Según información policial preliminar, dos sujetos descendieron de una furgoneta y cerraron el paso al vehículo en el que se trasladaban las víctimas antes de abrir fuego contra ellas.

Víctimas pidieron auxilio tras ataque armado

El conductor fue identificado como Limber Lenin Reyes Capillo, de 34 años. El hombre recibió dos impactos de bala, uno a la altura del brazo y otro en la pierna. Durante su traslado al hospital, manifestó a los agentes que se encontraba realizando el servicio de taxi cuando fue sorprendido por los atacantes.

En tanto, el copiloto fue identificado como Omar Kleber Ibáñez, de 35 años, quien sería el pasajero que había tomado el servicio de taxi. De acuerdo con la información preliminar, ambos se encontraban dentro de la unidad cuando fueron interceptados. Tras el ataque, descendieron del automóvil en busca de ayuda, pero Ibáñez falleció.

Los sujetos responsables del atentado escaparon del lugar tras efectuar los disparos. El hecho ocurrió frente a transeúntes de la zona, quienes presenciaron la emergencia. Familiares de las víctimas llegaron posteriormente y evitaron brindar declaraciones a la prensa, mientras agentes policiales acordonaron el área para permitir el trabajo de los peritos de criminalística.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Cerca de la sede del Gobierno Regional del Callao y el Grupo Aéreo N°8 de la Fuerza Aérea, dos personas fueron atacadas a balazos por dos sujetos que descendieron de una furgoneta tras cerrarles el paso. Un fallecido y una persona herida fue el... pic.twitter.com/RjXs1EhF7E — Exitosa Noticias (@exitosape) August 14, 2026

Durante las diligencias, los agentes encontraron un arma de fuego en el asiento del piloto, con la cacerina cargada, además de una gorra negra ubicada en el asiento del copiloto. Hasta el momento, no se ha establecido a quién pertenecen estos objetos ni si fueron dejados por los atacantes durante su huida.

El arma y los demás elementos hallados quedaron bajo custodia de las autoridades como parte de las investigaciones. La Policía deberá determinar si las víctimas tenían alguna relación con estos objetos y establecer el móvil del ataque. El caso también será puesto en conocimiento del Ministerio Público para continuar con las diligencias correspondientes y esclarecer el crimen.

De esta manera, este ataque ocurrido en el Callao deja una víctima mortal y otra herida, además de varias interrogantes sobre el móvil del crimen. El hallazgo de un arma cargada dentro del vehículo añade un elemento clave a la investigación. Ahora, la Policía y el Ministerio Público deberán determinar responsabilidades y reconstruir lo ocurrido.