Precio del dólar HOY en Perú: ¿A cuánto cotiza el tipo de cambio este lunes 29 de junio?

29/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Tener conocimiento de la cotización del dólar en el Perú, hace que los ciudadanos realicen movimientos financieros informados en favor de su economía. Por esta razón, conocer el tipo de cambio de este tipo de moneda se mantiene como uno de los principales indicadores observados por la población, empresas e inversionistas. Conoce los valores del mercado cambiario este lunes 29 de junio.

Dólar hoy en Perú: Cotización Sunat

Si estás pensando en invertir o hacer operaciones con dólares, lo ideal es identificar primero cuál es el comportamiento de esa divisa en el mercado cambiario peruano, especialmente, en los últimos días donde el país vive una incertidumbre en el panorama político, ya que aún se mantiene el conteo de votos de la segunda vuelta electoral que permitirá conocer quién será el nuevo presidente del Perú.

Saber cuál es la fluctuación del dólar permite anticiparse a los cambios, porque recuerda que su valor influye en el costo de las importaciones, los precios de productos y servicios, así como el valor de los ahorros, inversiones y deudas en esa moneda extranjera.

En ese marco, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) revela en su portal oficial, a diario, cuánto cotizó el dólar. De acuerdo a ello, el tipo de cambio para la compra y venta de esa divisa este lunes 29 de junio es el siguiente:

LUNES 29 DE JUNIO

COMPRA VENTA S/ 3.406 S/ 3.415





Variaciones del dólar en la semana

En el sistema bancario, las cotizaciones pueden variar según la entidad financiera y el momento del día. Para la última referencia disponible, algunos bancos mostraron valores diferenciados entre compra y venta, debido a que cada institución establece sus propios márgenes de operación.

Página web del BCRP publica variaciones del dólar en los últimos días

Contexto político presente en el territorio peruano

Todo este escenario en torno a la cotización de la moneda estadounidense se desarrolla en un contexto político marcado por la incertidumbre. A ello se suma que el proceso electoral aún no concluye oficialmente, debido a que continúa el conteo de votos entre los candidatos a la Presidencia de la República, Keiko Fujimori y Roberto Sánchez.

Esta situación mantiene la expectativa en los mercados, ya que la falta de un resultado definitivo podría seguir generando volatilidad en el tipo de cambio y en las decisiones de inversión durante los próximos días.

Finalmente, seguir de cerca el comportamiento de la moneda estadounidense durante los próximos días te permitirá conocer oportunamente el precio del dólar y la cotización del tipo de cambio para la compra y venta este lunes 29 de junio. Contar con esta información facilitará la toma de decisiones financieras más informadas, ya sea para planificar inversiones, realizar operaciones cambiarias o proteger la economía familiar frente a las fluctuaciones del mercado.