Gremio de transportistas de carga pesada anuncia paro nacional para el 12 de marzo por alza de combustibles

08/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Asociación de Transporte Terrestre de Carga anunció la convocatoria a un paro nacional para el jueves 12 de marzo del 2026, debido el alza en los combustibles que se registró la última semana.

Ante falta de atención del gobierno

Como ya lo habían anunciado diferentes gremios, finalmente se convocó a una paralización del servicio ante el desabastecimiento de GNV y alza en el precio de los combustibles alternativos que sufren los transportistas de carga pesada, quienes no han sido tomados en cuenta en las medidas adoptadas por el Ejecutivo.

Fue por ello que finalmente Anatec ha comunicado la medida de fuerza a través de un pronunciamientos dirigido a todos los transportistas y gremios del sector. El documento cuenta con lo logos de otras agrupaciones del sector que apoyarían la medida de fuerza.

"Se comunica a todos los transportistas y gremios de transporte de carga a nivel nacional que se convoca a la Paralización Nacional este 12 de marzo del 2026", señalan.

Habían advertido al gobierno

En diálogo con Exitosa, el presidente del gremio de Transportistas Unidos de Carga Pesada del Perú, Iván Valencia, indicó que el rubro aún está esperando una reunión con el gobierno para tomar una decisión.

Ante el desabastecimiento de GNV y la creación de un comité de crisis para atender esta emergencia de energía, en entrevista con Katyuska Torres para Exitosa Te Escucha, Valencia reveló que su sector no ha sido invitado a esta reunión pese a también ser afectados.

"Estamos esperando el llamamiento. Hago un llamado público al Ministerio de Transportes, al gobierno central, al nuevo presidente de la República que ha entrado, porque lastimosamente teníamos una comunicación muy buena con el presidente Jerí", exhortó.

En ese sentido denunció que el Ejecutivo dejó de pagar la franja estabilizadora, encargada de equilibrar el precio de los combustibles para que no afecten a los transportistas y demás sectores. Ante ello, aseguró que de no recibir atención del gobierno realizarán un paro.

"El paro va a ser a nivel nacional mas con el problema que hay con Petroperú, peor todavía. Ojo con todo lo que está pasando, no quieran vender Petroperú porque los transportistas vamos a ir en apoyo a la empresa nacional, porque es la única empresa que puede proteger que no haya un incremento desmesurado. (...) Si no hay una reunión hasta el fin de semana nos vamos a un paro nacional", envió mensaje al gobierno.

Es tras ello que ya la Asociación de Transporte Terrestre de Carga ha convocado a un paro para este 12 de marzo debido a la crisis de combustibles.