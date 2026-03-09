SUTEP critica clases remotas por crisis de GNV: "Refleja la improvisación, la virtualidad está desatendida"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, el secretario general del SUTEP, Lucio Castro, cuestionó la decisión del Gobierno de disponer clases remotas en Lima y Callao por la crisis de GNV. Según precisó, la educación virtual en el país no cuenta con las condiciones adecuadas para garantizar el aprendizaje de los estudiantes.

Gobierno estaría buscando una salida ante crisis

Durante entrevista con Manuel Rosas para Exitosa Perú, Castro indicó que si bien el Ejecutivo ha tratado de encontrar una salida ante la crisis energética generada por el desabastecimiento de gas natural, no sería lo adecuado, debido a la falta de avances en la virtualidad.

"(...) También refleja la improvisación y el recurrir a un mecanismo que es la virtualidad que está también desatendido. Este tema de la virtualidad y su uso apareció por la pandemia y significó el compromiso del Estado de avanzar en este aspecto en el cual no se ha avanzado", dijo a nuestro medio de comunicación,

En tal sentido, el secretario general del Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (SUTEP) consideró que la virtualidad no sería la respuesta correcta ante dicha problemática debido a la "desatención" de parte del Estado a dicho sistema.

Según precisó, la virtualidad es vista como un aspecto complementario; sin embargo, al presentarse limitaciones en la conectividad en todo el país, debido a dicha desatención, resulta siendo solo un "espacio que cubre las dificultades" de escenarios que se presentan como es actualmente la emergencia en el suministro de gas natural.

"Es irremplazable la presencialidad, es irremplazable la presencia de un docente y con esta situación que está ocurriendo, eso queda manifiesto, es salida que se da ante un contexto, pero es una salida improvisada", indicó Luis Castro.

Pide solución inmediata

Cabe mencionar que, ante una posible ampliación de la medida que dispone la virtualidad en colegios públicos y privados de Lima y Callao, se terminaría perjudicando a los estudiantes y el proceso de enseñanza - aprendizaje. Ante ello, el Estado debería dar una solución inmediata, exigiendo un avance rápido en la reparación de los ductos dañados en Megantoni, Cusco.

"También viendo la posibilidad de importar gas a efecto de que esta problemática sea saneada porque aquí hay toda una multiplicidad de agraviados, producto de la improvisación, trabajadores, alumnos, que están sufriendo los efectos de esta crisis", enfatizó Castro.

Es así como, la virtualidad de clases dispuesta por el Gobierno de José María Balcázar ante la crisis de desabastecimiento de combustible, continúa siendo rechazada por distintas instituciones que consideran, se vería afectada la educación de los estudiantes.