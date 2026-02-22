Uso de dispositivos médicos portátiles o wearables no reemplazan al médico, sostiene experto

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Para nadie es un secreto que los teléfonos celulares, smartwatch y otros gadgets digitales han cambiado las reglas del juego a todo nivel. Por ejemplo, en el ámbito de la medicina muchos de ellos sirven para un control detallado de cualquier mal, pero que estos no son del todo preciso.

Los dispositivos médicos portátiles o wearables no reemplazan al médico ni a la evaluación clínica, sino que actúan como herramientas complementarias para una atención más oportuna y personalizada, sostuvo el Dr. Walter Curioso Vílchez, vicerrector de Investigación de la Universidad Continental y doctor en Informática Biomédica.

Dispositivos no reemplazar al médico, asegura experto

Lo dijo al referirse al rol actual y futuro de estos dispositivos médicos portátiles o wearables en la prevención, monitoreo y acompañamiento de diversas condiciones de salud, resaltando el potencial de la innovación tecnológica aplicada a la salud mental.

En ese contexto, el Dr. Curioso destacó un proyecto innovador desarrollado por estudiantes y docentes de la Universidad Continental de Arequipa, consistente en una pulsera tipo reloj fácil de llevar en la muñeca, equipada con un sensor fisiológico que funciona como biomarcador de activación emocional.

"Permite clasificar niveles de estrés —alto, moderado o bajo— mediante un sistema visual tipo semáforo, con el objetivo de alertar tempranamente sobre posibles estados de sobrecarga emocional y facilitar la derivación oportuna a un especialista", sostuvo el Dr. Curioso.

Agregó que el desarrollo de este tipo de tecnologías demuestra cómo la investigación universitaria puede generar soluciones concretas para problemas prioritarios de salud pública, como el estrés y la salud mental, siempre que estén debidamente validadas y articuladas con el sistema de salud.

Estudio revela que dispositivos médicos no reemplazan a los estudios clínicos.

Asimismo, subrayó la necesidad de avanzar en marcos regulatorios nacionales que permitan evaluar, validar y escalar este tipo de dispositivos médicos, en coordinación con las autoridades sanitarias, tal como ocurre en otros países, garantizando su seguridad, eficacia y uso responsable.

Cabe destacar que el Dr. Walter Curioso figura, por quinto año consecutivo, en el ranking mundial elaborado por Stanford University y la editorial Elsevier, listado que incluye al 2 % de los científicos más citados e influyentes del planeta. Más de 140 publicaciones en revistas indexadas y libros especializados avalan el trabajo que ha desarrollado y por el que se encuentra posicionado como una de las voces más relevantes en temas vinculados a la tecnología aplicada a la medicina.

