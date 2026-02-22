¿Quién era "El Mencho"?: La historia del líder narcotraficante más buscado y abatido en México

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

México atraviesa horas de tensión luego del operativo militar en Tapalpa, Jalisco, en el que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) informó la detención y posterior muerte de Rubén "N", conocido como "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La operación, que incluyó aeronaves de la Fuerza Aérea y unidades de reacción inmediata de la Guardia Nacional, dejó varios integrantes del grupo abatidos y detonó una ola de narcobloqueos e incendios en distintos estados a modo de represalias por parte del cártel.

Aunque las autoridades mexicanas aún realizan peritajes para confirmar oficialmente su identidad, la noticia de la caída de Mencho ha generado un impacto inmediato en la seguridad nacional y en la dinámica del crimen organizado, dado que se trataba de uno de los capos más buscados y temidos del país.

Los orígenes de Mencho

Nacido en Aguililla, Michoacán, en 1966, Nemesio Oseguera Cervantes —su nombre real— comenzó su carrera en el narcotráfico en los años noventa, vinculado inicialmente al Cártel del Milenio. Tras la fragmentación de esa organización, fundó el CJNG en 2010, consolidándolo rápidamente como uno de los grupos criminales más poderosos de México.

Su ascenso estuvo marcado por una estrategia violenta y expansiva: el CJNG se convirtió en protagonista de enfrentamientos con otros cárteles y con fuerzas de seguridad, extendiendo su influencia a estados como Jalisco, Colima, Guanajuato y Michoacán.

'Mencho' tuvo su primera condena en 1994

"El Mencho" fue considerado por la DEA como uno de los narcotraficantes más peligrosos del mundo. Bajo su liderazgo, el CJNG se caracterizó por el uso de armamento de alto poder, vehículos blindados y tácticas militares, además de una estructura financiera que le permitió expandirse internacionalmente.

Su organización fue responsable de múltiples ataques contra fuerzas de seguridad, bloqueos carreteros y actos de violencia que afectaron a la población civil. En paralelo, el CJNG se consolidó como uno de los principales exportadores de drogas sintéticas hacia Estados Unidos, especialmente metanfetaminas y fentanilo.

Recompensa por captura de "el Mencho."

La caída del 'zar del fentanilo'

La supuesta muerte de Mencho representa un golpe histórico contra el crimen organizado en México, aunque también abre interrogantes sobre la sucesión dentro del CJNG y la posible escalada de violencia en respuesta a la pérdida de su líder.

La reacción inmediata —con narcobloqueos, incendios y ataques armados en varios estados— muestra que la organización mantiene capacidad operativa y que la transición de poder podría ser turbulenta. Para las autoridades mexicanas, el desafío será contener la violencia y evitar que el vacío de liderazgo genere nuevas disputas internas o con otros cárteles.