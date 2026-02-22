Madre de suboficial PNP fallecido en río Rímac pide al Gobierno no olvidarse de su hijo: "Que esto no quede aquí"

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del dolor por la partida del suboficial PNP, Patrick Ospina Orihuela, quien falleció en el río Rímac intentando rescatar a un perro, su madre dedicó un desgarrador mensaje al gobierno del presidente José María Balcázar, pidiendo que no olvide a su hijo.

"No se olviden, que no solo sea el momento"

Este domingo por la mañana, familiares del heroico bombero y policía se congregaron en el Instituto de Medicina Legal, en la morgue del Callao, desde donde fueron retirados los restos de Ospina para luego ser llevados a la división de emergencia radiopatrulla en La Victoria y rendirle honores esta tarde.

En declaraciones para Exitosa, la madre del suboficial de segunda se mostró bastante acongojada y adolorida por lo sucedido con su hijo y pidió al Ejecutivo que tengan presente a su hijo, dado su acto de valor.

"Amaba su carrera. Por favor, señor presidente, ministro del Interior, no se olviden, que no solo sea el momento. Que esto no quede aquí, por favor", manifestó su madre.

Además, señaló que su hijo era amante de su carrera y que se encontraba bastante feliz de estar ejerciendo lo que más le gustaba, resaltando su labor como profesional.

"Es mi único hijo. Imagínate cómo me siento. Pero, a la vez, me siento orgullosa porque hizo lo que le gusta, era su pasión. Era un policía de vocación. Es un héroe mi hijo", agregó.

🔴🔵#ElInformativoDeExitosa📺📺 | La madre de Patrick Ospina Orihuela, el suboficial PNP que perdió la vida en el río Rímac tratando de rescatar a un perro, pidió al gobierno de José María Balcázar no olvidarse de su hijo. Indicó que era su único vástago y que a él le apasionaba... pic.twitter.com/CMOrnJXw3I — Exitosa Noticias (@exitosape) February 22, 2026

El cuerpo de Patrick Ospina permaneció más de 12 horas en la morgue del Callao. Alrededor del mediodía, sus restos fueron retirados, acompañados de tres unidades de los halcones de la Policía y resguardados por una camioneta del pelotón Cobra. Atrás, un bus trasladaba a los familiares.

Patrick Ospina será ascendido póstumamente

En diálogo con Exitosa, el general PNP Francisco Vargas, jefe de la Región Policial Lima, dio a conocer este sábado que el suboficial recibirá un ascenso póstumo en cumplimiento del deber al intentar salvar la vida de un perrito en el río Rímac.

Además, afirmó que la institución policial viene apoyando a la familia de Ospina, la cual encuentra devastada tras la inesperada pérdida y ha confirmado que sus restos serán trasladados a su natal Pucará, en Huancayo.

La tía del valiente suboficial, Kelly Ospina, comentó el profundo aprecio de su sobrino hacia las mascotas. "Amaba a los animales, eran su adoración", lamentó. Reveló que también tenía sus propios perritos, a los que quería mucho, lo que habría motivado el rescate del can atrapado.