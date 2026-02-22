RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
Congreso: Presentan proyecto de ley para incentivar la tenencia responsable de mascotas desde edad escolar

El congresista Guido Bellido presentó un proyecto de ley con la finalidad de fomentar conciencia ética y cívica sobre los animales domésticos, a través de contenidos en los textos escolares.

22/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 22/02/2026

El congresista Guido Bellido Ugarte (Podemos Perú), presentó un proyecto de ley con la finalidad de promover una cultura de respeto hacia los animales, la naturaleza y la salud pública, "desde una formación integral en valores, responsabilidad social y sostenibilidad ambiental".

Dicha iniciativa se enmarca en el Proyecto de Ley N.º 14054/2026-CR, presentado el viernes 20 de febrero, a través de la plataforma institucional del Congreso de la República. De esta manera, plantea que se incorpore en el currículo nacional y en los textos escolares, contenidos pedagógicos referidos a la tendencia responsable de mascotas y el cuidado del medio ambiente.

Detalles del proyecto de ley

A través de su iniciativa legislativa, el también ex primer ministro del Gobierno de Pedro Castillo propone que se fomente desde etapa escolar la "conciencia ética y cívica" sobre los animales domésticos, así como el desarrollo de prácticas sostenibles y responsables en relación con el entorno natural.

De aprobarse su proyecto de ley, lo detallado se aplicaría en todos los colegios públicos y privados del país, en los niveles de inicial, primaria y secundaria.

En ese sentido, el Ministerio de Educación (Minedu), en coordinación con el Ministerio del Ambiente y Ministerio de Salud, elaboraría los lineamientos pedagógicos y materiales educativos para su implementación progresiva, en un plazo no mayor de 12 meses desde su entrada en vigencia. 

"La enseñanza de los contenidos sobre tenencia responsable de mascotas y cuidado del medio ambiente se desarrolla bajo un enfoque formativo, transversal y preventivo, promoviendo valores como la responsabilidad, empatía, el respeto por los seres vivos y la convivencia armónica con el entorno", destaca el proyecto de ley.

Disposiciones a tener en cuenta: 

De acuerdo con lo expuesto, el Ministerio de Educación promovería programas de capacitación y actualización docente, teniendo en cuenta lo estipulado en el presente texto.

El Poder Ejecutivo, a través del Minedu, adecúa las normas y lineamientos necesarios para la aplicación de la propuesta en un plazo no mayor de 180 días calendarios contados desde su entrada en vigencia y publicación en el Diario Oficial El Peruano.

Por su parte, el Minedu coordinaría con los gobiernos regionales y sus respectivas Direcciones Regionales de Educación la implementación del presente texto. 

Finalmente, las acciones derivadas en el presente texto se financian con cargo al presupuesto del Ministerio de Educación y de las entidades involucradas, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público en el Año Fiscal de entrada en vigencia. 

