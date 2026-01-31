Carlos Bruce es el alcalde con MAYOR APROBACIÓN en Lima Metropolitana, según Imasolu

31/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

En diálogo con Exitosa, el gerente general de la encuestadora Imasolu, Enzo Elguera, informó de un estudio que posiciona al alcalde de Surco, Carlos Bruce, con un sólido 82.25 %, como el burgomaestre con mayor aprobación en Lima Metropolitana. En segundo lugar, se posiciona el alcalde de Magdalena Francis Allison.

Servicios satisfactorios

En entrevista en el programa En Defensa de la Verdad, Elguera reveló que el estudio se realizó al rededor del 15 de enero del 2026. Explicó que los resultados positivos para Bruce y Francis Allison, se dan por haber tenido una gestión prácticamente ejemplar.

"Son gestiones que tienen en común el que todos los servicios municipales o la mayoría de servicios municipales, han abastecido y satisfacen con una mayoría, al rededor del 80% de hecho, a sus ciudadanos en el distrito. Son de hecho distritos modelo en sus respectivas localidades y justamente ese tipo de éxito que tienen en sus distritos es el que los llevan a remontar a que incluso sean candidatos para Lima Metropolitana", indicó.

Ranking de aprobación municipal

El combatir la problemática principal de la capital, en sus distritos, tal como la inseguridad ciudadana y el orden de parques y jardines es lo que la ciudadanía notó para verlos con ojos positivos y como posibles candidatos a la alcaldía de Lima, según el CEO de Imasolu.

"Esta potencia que les da, es aquella que les suma de una manera importante, de una manera que los distritos del resto de Lima Metropolitana, los quisieran tener como alcaldes en principio, dentro de sus propios principios para mostrar la preocupación, para mostrar la gestión, para mostrar el esfuerzo que realiza cada uno de ellos para resolver esos problemas que han tenido en sus distritos", explicó.

Otros alcaldes tomados en cuenta

Tras Bruce y Allison se encuentra un grupo que supera el 60% de aprobación: Jesús Maldonado de San Juan de Lurigancho con 68.75%, Jesús Gálvez de Jesús María con 66.75% y Guido Íñigo de Villa El Salvador con un 65.75%.

"Podríamos hablar de Jesús Maldonado que tiene a San Juan de Lurigancho, el distrito más grande Lima Metropolitana y Guido Íñigo que tiene un distrito populoso como Villa El Salvador, uno de los distritos más grandes de representación geográfica y poblacional, el tener valoraciones por encima del 60% los distingue porque no es lo mismo tener las dificultades que se tiene en un distrito grande", agregó.

Aseguró que Jesús Gálvez, intenta en Jesús María satisfacer a la población, que según Elguera es una fórmula aplicada por diferentes distritos.

Asimismo, se encuentran otros grupos, como lo que se ubican alrededor del 50%: Rennán Espinoza de Puente Piedra con 56%, Eloy Chávez de Villa María del Triunfo con 54.25%, Marco Álvarez de San Borja con 51.75%, Rubén Cano de La Victoria con 50.50% y Hernán Sifuentes de San Martín de Porres con 50.00%.

Está el grupo que está debajo del 50%: Felipe Castillo de Los Olivos con 49.75%, Nancy Vizurraga de San Isidro con 49.25%, Jessica Vargas de Barranco con 49%, Néstor de la Rosa del Rímac con 48.75% y Franco Vidal de Ate con 48%.

Finalmente está el grupo con números más bajos, asociados a diferentes factores como el estilo del liderazgo. Alfredo Reynaga de Independencia con 39.25%, Marla Schnaiderman de Lince con 37.25%, Juan Marticorena de Lurín con 35.25%, Delia Castro de San Juan de Miraflores con 29.75%, Diego Uceda de La Molina con 22.25%, Carlos Canales de Miraflores con 19.75% y Olimpo Alegría con 18%.

Aprobación de alcaldes distritales

De este ranking de aprobación ala gestión municipal, el alcalde de Surco, Carlos Bruce, es quien tiene el mayor número de apoyo de parte de la ciudadanía.