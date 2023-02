¡Emotivo! Se reencontró con su madre después de 58 años

11/02/2023 / Exitosa Noticias / Actualidad

¡Los años no detienen el cariño! Bien dicen que el amor de una madre no se compara con nadie. Ese es el caso de una persona que se rencontró con su progenitora 58 años después en Reino Unido.

La historia de Timothy Welch comienza en la década de 1960, cuando fue uno de los bebes que dieron en adopción en su país y que Bill y Eunicé Welch tomaron la decisión de criarlo.

"Mis padres adoptivos siempre me decían 'tú eras especial, llegaste a nosotros de una forma diferente'. No podían tener sus propios hijos, así que iniciaron el proceso de adopción y, a los 36 años, me adoptaron a mí"

Sin embargo, Welch, que actualmente es profesor, nunca dudo en abrazar a June Mary Phelps, su mamá bilógica, a quien pudo localizar bajo la ayuda de unos grupos a través de las redes sociales.

De acuerdo a ello, el hombre manifestó para la cadena televisiva BBC que, al descubrir unas fotos en el lugar en donde había nacido, Yateley Heaven, halló en Facebook en la que se unían personas de ese sitio. Además, contó que una moderadora, lo ayudó a descifrar el enigma que lo consumió durante mucho tiempo.

"Mientras buscaba, me di cuenta de que había un grupo cerrado de Facebook para familias, madres e hijos que habían nacido allí. Solicité unirme al grupo y la moderadora, Penny Green, me respondió y me preguntó por mi historia. Como historiadora aficionada entusiasta, se mostró muy interesada y se ofreció a ayudarme a localizar a mis padres biológicos".

Tras determinar su linaje, el docente pidió al Registro General de dicha nación una copia de su acta de nacimiento, en la que oscilaban los nombres de June Mary Phelps y Michael Mortimer, sus padres.

Con el dato en sus manos, contacto con Mortimer y pudo sostener una charla con sus verdaderos hermanos. Asimismo, vivió sus primero momentos con Mary Phelps en septiembre de 2022 y vienen compartiendo diversos momentos.

"Me siento muy afortunado de haberlos conocido en esta etapa de nuestras vidas y voy a disfrutar mucho conociéndolos a ellos y a sus respectivas familias".