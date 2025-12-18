Sucamec autoriza solo siete ferias de venta de pirotécnicos en todo el Perú: Conoce dónde están ubicadas

18/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ya llega la Navidad, ya lleva el Año Nuevo, y muchas familias tienen por tradición celebrar con fuegos artificiales ambas fechas de relevante importancia. En ese sentido, y para proteger tu integridad, desde la Sucamec han revelado las únicas siete ferias autorizadas donde se podrán adquirir dichos productos.

De acuerdo a lo informado en sus redes sociales, las regiones del Perú en las que se podrá adquirir los pirotécnicos legales son: Piura, Lambayeque, Ucayali y Lima Metropolitana. A continuación, en la presenta nota, te detallamos sus ubicaciones para que puedas ir cumpliendo con una de tus compras planificadas para las fiestas de Fin de Año.

¿Dónde comprar los pirotécnicos autorizados por Sucamec?

Según lo señalado por la entidad adscrita al Ministerio del Interior, en la región Piura se han habilitado puntos de venta en el distrito de Castilla, en la manzana "S" de la Urb. Miraflores, quinta etapa, así como en Sullana, en la intersección de la calle Seis con la transversal Callao.

Continuando por el norte del país, en la región Lambayeque también se podrá vender los demandados productos. Su lugar de venta es la feria ubicada en el distrito de La Victoria, Chiclayo, con dirección en la avenida Antenor Orrego, cuadra 3 s/n.

Asimismo, en la región Ucayali, los puntos permitidos se encuentran en la provincia de Coronel Portillo. La primera feria está ubicada en la avenida Túpac Amaru s/n, manzana I de la A. H. Nueva Pucallpa, distrito de Manantay. Así como, en Bulevar de Yarinacocha, en el distrito del mismo nombre.

En Lima Metropolitana, Sucamec autorizó ferias en el distrito de Villa María del Triunfo, en la avenida Pachacútec N.º 4953, pasaje San Francisco, y en el Rímac, en el jirón Tumbes N.º 250, 254 y 258.

Es importante mencionar que, la lista de ferias autorizadas será actualizada periódicamente, conforme avance el proceso de subsanación de observaciones por parte de los comerciantes y empresarios que solicitaron autorización para la venta de pirotécnicos.

Riesgos a la salud por el uso de productos no autorizados

A manera de que se reduzcan los días para la llegada de las fiestas navideñas y de fin de año, el comercio de pirotécnicos no autorizados por Sucamec va teniendo mayor demanda en la población, exponiendo potencialmente a los más pequeños del hogar, puesto que, los accidentes por quemaduras aumentan hasta un 30 % en estas alturas del año.

El vocero de la entidad, Sergio Contreras, recordó que incluso los artefactos de mínimo tamaño contienen sustancias químicas capaces de generar calor, luz y explosiones capaces de provocar lesiones graves, además de intoxicaciones en niños cuando se colocan productos en la boca.

"Un menor de edad no es lo suficientemente maduro para actuar con la responsabilidad y cuidado necesario para manipular pirotécnicos de manera segura", señaló.

Es importante señalar que, profesionales de la salud de Lima indicaron que seis de cada diez pacientes pediátricos atendidos provienen del interior del país, lo que refleja la vulnerabilidad de las regiones frente a la venta informal de estos productos.