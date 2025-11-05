Renzo Reggiardo busca reubicar a ambulantes del Centro de Lima sin dialogar con ellos, señala dirigente

05/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En diálogo con Exitosa, Pablo Goytizolo, representante de la Cámara de Empresarios de Mesa Redonda, opinó sobre la propuesta del alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, de reubicar a los ambulantes del Centro de Lima en el ex Penal San Jorge.

No hay puerta al diálogo

En primera instancia, Goytizolo calificó de "lamentable" la eventual iniciativa del burgomaestre capitalino. En tanto, sostuvo que lo que declaró fue "política pura" debido a que considera que "en estos últimos tres años no han hecho absolutamente nada".

"Más de 30 cartas que hemos enviado durante toda esta gestión. Nosotros como empresarios hemos llevado propuestas para ver el tema de seguridad en todo el emporio de Mesa Redonda. Nos atendieron solo los gerentes, nuestras propuestas las recibieron y las dejaron, es un plan que lo tenemos instalado inclusive por calles que funciona, pero nunca nos han dejado coordinar con ellos", aseveró.

Además, citó el caso del emporio comercial de Gamarra en el que en 2024, tras 30 años, se pudo liberar una cuadra perteneciente al damero B y resaltó que ello se debe a que los empresarios tienen una buena comunicación con el alcalde. "Dan su aporte y hacen coordinaciones",añadió.

"Desde que ha ingresado el exalcalde Rafael López Aliaga y hoy en día Renzo Reggiardo, nunca hemos tenido diálogo", enfatizó.

Asimismo, recordó que a los 5 meses de gestión de López Aliaga derivó a ambulantes al jirón Amazonas, al respecto indicó que los empresarios advirtieron a las autoridades que no iba a funcionar, pero igual se realizó.

La problemática de los ambulantes

En otro momento, se le consultó cuál es la razón por la cual recurrentemente Mesa Redonda se llena de ambulantes en sus inmediaciones y ahora a víspera de las fiestas de fin de año con mayor incremento. Sobre ello manifestó que la campaña navideña la inician entre fines de agosto y principios de septiembre.

"Lo que sucede es falta de coordinación (...) lo que existe en las 27 cuadras, estas personas no son ambulantes son empresarios, son comerciantes informales, que no les gusta pagar impuestos. Son dueños de pequeños locales, pero los alquilan y prefieren estar en las calles", explicó.

