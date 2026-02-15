Caso "Billetón": Dictan 35 años de prisión a policias luego de secuestrar y sustraer S/350 000 a empresaria

15/02/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Después de años de espera, los policías implicados en el secuestro de la empresaria Jenyfer Lozano Chávez (38), y posteriormente robarle los S/350 000 que llevaba consigo, llegó a su conclusión. El Juzgado Penal Colegiado de Utcubamba sentenció a 35 años de prisión a los efectivos involucrados.

El Poder Judicial habría sentenciado los delitos de robo extorsivo, además de secuestro. Este operativo se denominó 'Caso Billetón', y concluyó luego de la investigación que ayudó a reconstruir y analizar el método de seguimiento del grupo criminal, a partir de escuchas telefónicas, análisis de cámaras y pericias técnicas.

Hechos del crímen

La negociante, viajaría en un bus interprovincial con rumbo a Chachapoyas, Amazonas. El viaje parecia rutinario; sin embargo, nunca pasaría por su mente que una intervención policial fuera de la ley cambiaría para siempre su vida.

El hecho se llevó a cabo el 01 de marzo del 2024, cuando el bus de la empresa Transportes Móvil Bus, se detuvo intepestivamente. Nadie sabía que ocurría, solo tres policías que abordaron el vehículo y se dirigían hacia la comerciante.

Se encontraban afueras del Puesto de Auxilio Rápido PNP - Achamaqui, hasta donde los efectivos hicieron el seguimiento.

Los efectivos descendieron del bus junto a Jenyfer Lozano junto a su equipaje, tras el mirar confuso de los abordantes. Nadie sabía que ocurría, ni la retenida. El accionar se dió aproximandamente al mediodía, cuando en medio de vehículos particulares procedieron "trasladar" a la empresaria a la oficina del PAR Achamaqui.

El dinero sustraído

Tras revisar sus pertenencias, se hallaron con el botín. Una suma de S/350 000, que posteriormente robarían. Con el pretexto de trasladarla a la comidaría, la abordaron a un vehículo particular de placa M7R-808, que la desviaría de su ruta inicial.

Es durante el trayecto que la retenida pasaría a calidad de rehén, donde los policías intentaron negociar su liberación. Le exigían el dinero que llevaba, además de proferirle amenazas en su contra y la de su familia, en caso denunciaran el caso.

En medio del miedo y la confusión, Jenyfer fue abandonada en la vía pública, aún con su equipaje, pero sin su dinero.

Los policías se dividieron el dinero en un inmueble ubicado en el sector Santa Lucía y al día siguiente en otro situado en el jirón Bolivia °540.

Años de espera

La audiencia se llevó a cabo el último 13 de febrero, donde el Juzgado Penal Colegiado de Utcubamba dictó el fallo condenatorio.

Los policias condenados a 35 años de prisión son:

Kevin Alonso García Pinedo

José Antonio Sánchez Rodríguez

Wily Iván Cadenillas Requejo

A Wagner Roberto Encinas Puscán y Christian Armstrong Encina Calua se les impuso una pena de más de 30 años de pena privativa de libertad; mientras que para Antonio Yalta Yoplac, se le dio la pena de 13 años y 5 meses de pena. Además, el Juzgado les fijó el pago de S/ 348 000 como pago por reparación civil a favor de la agraviada.