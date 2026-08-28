Victoria La Cruz propone poner en marcha la mancomunidad municipal: "Para una política de seguridad"

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

La candidata a la alcaldía de Lima por el Partido Morado, Victoria La Cruz Garcés, estuvo este viernes 28 de agosto en Exitosa para explicar parte de su propuesta electoral, en el marco de las elecciones regionales y municipales a llevarse a cabo el próximo domingo 4 de octubre.

En entrevista al programa "Informamos y Opinamos", la también conferencista y coach no fue ajena a la grave crisis de inseguridad ciudadana que atenta a diario contra los limeños. En ese sentido, planteó como alternativa que entre en funciones la aplicación de la Ley N. 29029, con la finalidad de que, a través de la mancomunidad municipal, se tenga una sola política de seguridad.

"Necesitamos poner por encima los intereses de la ciudadanía"

Sobre su estrategia para intentar contrarrestar la delincuencia en la capital, Victoria La Cruz sostuvo que la mencionada ley permitiría reunir a los 43 alcaldes de Lima Metropolitana, los seis de la Provincia Constitucional del Callao y de las jurisdicciones fronterizas.

No obstante, al ser consultada sobre si podría recibir el respaldo unánime o en mayoría de las autoridades, respondió que sería lo ideal, pero que, de no ser así, se evidenciaría quiénes realmente apuestan por la seguridad de sus vecinos.

"Las políticas y los planes tienen que conversar, el Plan de Lima debe converger con los planes de los distritos (...) necesitamos poner por encima y en prioridad, los intereses de la ciudadanía, por eso no importan los colores", enfatizó.

🔴🔵 #EligeBien ✅ |En entrevista para Exitosa, la candidata a la alcaldía de Lima del Partido Morado, Victoria La Cruz Garcés, propone que se ponga en marcha la ley de mancomunidad municipal, que permitiría unir a todos los alcaldes de la capital y Callao para tener una sola... pic.twitter.com/2s7U4ddM8X — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2026

Esta medida permitiría la interconexión de los serenos y agentes policiales en su lucha contra este flagelo, déficit que actualmente padecen porque utilizan elementos de comunicación distintos, lo que demora la labor de la captura del delincuente o banda delictiva.

Asimismo, se mostró en contra de la creación de la Policía Municipal, iniciativa planteada por Renzo Reggiardo, al sostener que la lucha contra la inseguridad es una prioridad que debe adoptar cada autoridad.

Con respecto al proyecto, puntualizó que su preparación e implementación tomará tiempo, algo que la ciudadanía no está dispuesta a seguir esperando por la crisis delincuencial que cada día se hace denotar.

Facultades legislativas ya están en la Cámara de Diputados

El Poder Ejecutivo presentó ante la Cámara de Diputados su pedido de facultades legislativas, un paquete de 66 propuestas que busca habilitar al Gobierno para legislar durante 120 días en materias de seguridad ciudadana, economía y gestión pública.

Uno de los puntos más relevantes es la propuesta de declarar a las organizaciones criminales como organizaciones terroristas, estableciendo un marco legal para su clasificación y registro.

Además, pide la incorporación explícita en el Código Penal del ejercicio de la legítima defensa de terceros inocentes, para blindar jurídicamente a quienes actúen en defensa de otro frente a una agresión ilegítima.

Desde el Gobierno han puesto a disposición sus propuestas para su debate en el Parlamento, a fin de intensificar la lucha contra la criminalidad, tal como lo exige la candidata a la Municipalidad de Lima, Victoria La Cruz.