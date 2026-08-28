Convocados de Universitario vs. UTC Cajamarca: Aldo Corzo queda fuera del partido

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Universitario de Deportes atraviesa un buen momento tras una serie de triunfos que lo colocó en la cima del Torneo Clausura 2026. El conjunto merengue ha demostrado un rendimiento colectivo sólido y una efectividad contundente en sus últimas presentaciones, factores que le han permitido consolidar su liderato en la tabla de posiciones y ratificar su condición de firme candidato al título nacional.

Retornos e inclusiones en la nómina de Universitario

A través de sus redes sociales, Universitario de Deportes anunció a los 20 jugadores convocados por el entrenador argentino Héctor Cúper de cara al choque del sábado ante UTC Cajamarca por la séptima del Torneo Clausura 2026. La novedad es el regreso de Anderson Santamaria, que vuelve a la nómina después de ser expulsado en el encuentro ante FC Cajamarca.

El retorno del central fortalece la zaga defensiva del conjunto merengue para encarar un duelo exigente en condición de visita. Cúper busca mantener la solidez en el fondo para consolidar el liderato del certamen tras las recientes victorias consecutivas.

La delegación crema quedó conformada por los guardametas Diego Romero y Miguel Vargas. En la línea defensiva destacan Caín Fara, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Andy Polo, César Inga y Jorge Abdiel Gutiérrez.

Mientras que el mediocampo está integrado por Héctor Fértoli, Horacio Calcaterra, Juan Manuel Requena, Jairo Concha, Jorge Murrugarra, Adrián Quiroz y Piero Quispe. En el ataque figuran Gianluca Lapadula, Edison Flores, Alex Valera y Lisandro Alzugaray.

Las ausencias confirmadas para la visita a Cajamarca

En cambio, uno de los grandes ausentes es Aldo Corzo, que una vez más no figura en los planes del DT Cúper para un partido del Clausura. El exdefensa de la Selección Peruana no es el único fuera de la lista, ya que Bryan Reyna, Jordan Guivin y José Rivera tampoco fueron convocados para el choque se disputará en el estadio Héroes de San Román, en Cajamarca.

Las bajas responden a decisiones tácticas y dosificación de cargas en el plantel para afrontar el tramo decisivo de la temporada. La ausencia de elementos con recorrido internacional obliga al estratega a variantes en el esquema titular para sostener la intensidad en el terreno de juego.

El compromiso entre UTC y el cuadro estudiantil se disputará este sábado 29 de agosto en el Estadio Héroes de San Ramón, escenario ubicado en Cajamarca con capacidad para 10,495 espectadores, donde los cremas buscarán sumar tres puntos clave fuera de casa.

En ese sentido, Universitario intentará sostener el liderato del Torneo Clausura 2026 en la altura cajamarquina con un plantel renovado por las variantes de Héctor Cúper. Manteniendo así la racha positiva que no solo fortalece la confianza del plantel dirigido por Héctor Cúper de cara a los exigentes compromisos en provincia, sino que también entusiasma a una hinchada que sueña con mantener la regularidad futbolística hasta el cierre de la temporada.