Histórico pacto: EE. UU. y Venezuela acuerdan control sobre 65 millones de barriles de petróleo

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes la concreción de un "histórico" acuerdo de cooperación energética con Venezuela, una alianza estratégica de alcance global diseñada para reconfigurar el mercado de hidrocarburos y duplicar de forma inmediata las reservas petroleras del país norteamericano.

Control de reservas petroleras y reducción de costos

El pronunciamiento del mandatario estadounidense se dio a conocer a través de sus canales oficiales de comunicación, donde remarcó la magnitud comercial de la negociación con la nación sudamericana para garantizar la hegemonía energética de Washington.

"¡Estados Unidos de América acaba de cerrar un acuerdo con Venezuela: el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial!", declaró Trump en su red Truth Social, que, según el presidente, asegura el "control mayoritario estadounidense sobre más de 65.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo en Venezuela".

Respecto al impacto económico interno, el jefe de Estado sostuvo que el entendimiento bilateral permitirá estabilizar el mercado de combustibles y generar un beneficio directo para el consumidor final en suelo norteamericano.

"La histórica transacción más que duplica las reservas petroleras de Estados Unidos, aumenta considerablemente nuestro suministro de petróleo y reducirá sustancialmente los precios de la gasolina para todos los estadounidenses a largo plazo", añadió.

La medida representa un cambio radical en la arquitectura energética del hemisferio occidental y busca estabilizar los mercados internacionales de hidrocarburos. Analistas del sector destacan que el acceso directo a estos yacimientos optimizará las cadenas de refinación en las costas del Golfo de México.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció la firma de un acuerdo histórico con Venezuela, mediante una alianza con el sector privado su país controle más de 65 millones de barriles de petróleo sin costo para los contribuyentes... pic.twitter.com/VJqjRPg1Qq — Exitosa Noticias (@exitosape) August 29, 2026

Alianza estratégica, inversiones y contexto diplomático

Trump describió el acuerdo como una "alianza con el sector privado" que llevó a cabo el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Guerra, Pete Hegseth, "en estrecha colaboración con la muy respetada presidenta interina de Venezuela", Delcy Rodríguez. Por su parte, Rubio describió el acuerdo como "una gran victoria tanto para el pueblo estadounidense como para el venezolano".

Según estima el secretario de Estado estadounidense, el acuerdo atraerá cerca de 100.000 millones de dólares en inversión privada, "respaldará miles de empleos bien remunerados e impulsará la reconstrucción de la economía de Venezuela".

"Demuestra cómo la audaz política exterior del presidente Trump impulsa logros bajo el principio de 'Estados Unidos primero': asegurar reservas estables y petróleo de bajo costo en nuestro hemisferio, así como reducir los precios de la gasolina en el país", dijo.

El presidente estadounidense valoró que la transacción fortalecerá enormemente la relación con Venezuela dirigida por Rodríguez, a quien Trump ha descrito como una interlocutora válida para negociar. Desde la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses el 3 de enero de 2026, la relación entre Venezuela y Estados Unidos pasó de la confrontación a un progresivo acercamiento con el levantamiento de sanciones y una creciente normalización.

En ese sentido, el pacto marca el inicio de una nueva etapa geopolítica y comercial en la región, posicionando a ambas naciones como ejes fundamentales del suministro energético global. Este histórico giro diplomático no solo redefine la dinámica de poder en el hemisferio occidental, sino que consolida un marco de cooperación económica enfocado en la estabilidad del mercado.