Ministro Ernesto Álvarez descarta que por ahora el LUM pase del Ministerio de Cultura al de Justicia

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez Miranda, puso paños a la polémica y descartó que el Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social (LUM) pase a su sector, pese a que días había señalado que el espacio necesitaba una "reorganización" porque -según su interpretación- el museo no muestra la realidad que vivió y afectó a miles de peruanos en la época del terrorismo.

En ese sentido, cuestionó que el LUM esté bajo la administración del Ministerio de Cultura, al aseverar que la lucha contra los grupos subversivos en las décadas de los 80 y 90 "no tuvo nada de cultural", acusando así, un sesgo ideológico impuesto por la izquierda peruana.

Eventual traslado sería a través de un criterio técnico, mas no de opinión personal

Desde la región Tacna, el también ex primer ministro del expresidente José Jerí, no descartó que pueda concretarse un debate técnico para definir dicha posibilidad, el cual estará por encima de su posición como tal.

Además, puntualizó que de lograrse el cambio de administración, se tomará en cuenta versiones que hasta el momento no han sido escuchadas, con el objetivo de para darle atención a las vivencias de todas las víctimas de la época de más violencia que ha sufrido nuestro país.

"Hay varios informes, incluso de la propia Defensoría del Pueblo, que señalan de que hay omisión en cuanto a las posiciones de las víctimas de los fallecidos, de los lisiados de la Fuerza Armada y de la fuerza policial. Además, no hay una explicación suficiente de lo que significan el marxismo-leninismo en la Sala 1, por ejemplo, y en la Sala 2 del LUM. No hay una explicación de quién, quién es, cuál fue la naturaleza de quién atacó a la sociedad peruana", señaló.

🔴🔵🚨 #AHORA | El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Álvarez, descartó que de momento el Lugar de la Memoria (LUM) pase del Ministerio de Cultura a su cartera, aunque no descartó un debate técnico para definirlo y reiteró que será reorganizado sin un enfoque... pic.twitter.com/MRrLK93z4b — Exitosa Noticias (@exitosape) August 28, 2026

Asimismo, mencionó que busca establecer una verdad "sin que nadie triunfe, sin que nadie pierda", para, de esta manera, dejar establecido cuál fue la realidad de los hechos de violencia que azotaron el país.

Ministro de Cultura, Alberto Beingolea, va en la misma posición

Quien se mostró en la misma posición de Ernesto Álvarez Miranda fue su par de Cultura, Alberto Beingolea, al señalar que el Ejecutivo no contempla cerrar el LUM, aunque reconoció que su gestión considera necesario analizar algunos aspectos relacionados con su funcionamiento.

Bajo esta consideración, Beingolea manifestó que su cartera busca impulsar una "visión más amplia" dentro de los espacios culturales administrados por el Estado. Por ello, consideró necesario incorporar "diferentes perspectivas y sectores de la sociedad", en la construcción de contenidos relacionados con la memoria.

Sobre lo afirmado por su par de Justicia, indicó que "no se han establecido coordinaciones" entre ambas entidades para concretar un cambio de dependencia, aunque no precisó cambios concretos ni un cronograma para aplicarlos.

De esta manera, el Gobierno descartó que el LUM cambie de administración, opinión que generó más de un crítica al Ejecutivo en su primer mes de gestión.