Detienen a sujetos que intentaron robarse aretes de oro de una fallecida en la avalancha de Nepal

28/08/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

La tragedia que golpea a Nepal y la frontera con el Tíbet se tiñó de indignación luego de que dos hombres fueran detenidos por la Policía, acusados de robar los aretes de oro de una mujer fallecida en la avalancha del río Bhote Koshi. El caso, registrado en video y difundido en redes sociales, muestra a los sujetos manipulando el cuerpo de la víctima para despojarla de sus pertenencias en medio de la emergencia.

Un acto inhumano

Las imágenes, que rápidamente se viralizaron, exhiben a varias personas alrededor del cadáver de una mujer arrastrada por la riada. En el registro se observa cómo dos hombres, de 25 y 38 años, retiran los pendientes mientras otros testigos permanecen cerca. La difusión del video permitió a la Policía nepalí identificarlos y detenerlos en las inmediaciones de la estación de autobuses de Pokhara, en Bharatpur.

La mujer habría sido arrastrada por la violenta inundación registrada en el corredor montañoso de Gyirong, donde el colapso glaciar provocó una avalancha de agua, lodo y rocas.

El jefe policial del distrito de Chitwan, Rameshwar Paudel, aseguró que este tipo de conductas no serán toleradas y que se ha reforzado la vigilancia en las zonas afectadas para evitar nuevos abusos durante las labores de rescate. El caso continúa bajo investigación, pero ya ha generado rechazo social por la crudeza de aprovecharse de una víctima en plena catástrofe.

Cifras de muertos y desaparecidos

El desastre ha dejado, al cierre de esta edición, un saldo devastador: 584 muertos y más de 2.400 desaparecidos, según el último balance oficial de la Autoridad Nacional para la Reducción y Gestión del Riesgo de Desastres y la Cruz Roja. Los distritos de Chitwan y Nawalpur figuran entre los más golpeados, mientras que en el lado tibetano se reportan también víctimas y cientos de desaparecidos.

Las operaciones de rescate se han visto complicadas por los daños en carreteras y puentes, además de las lluvias constantes y la acumulación de lodo. Nepal ha desplegado más de 15.000 efectivos de seguridad y helicópteros militares, mientras China movilizó equipos de rescate y drones para evaluar las condiciones de acceso.

El intento de robo de joyas a una víctima mortal en medio de la tragedia refleja la vulnerabilidad que enfrentan las comunidades afectadas y la necesidad de reforzar la seguridad en las zonas de desastre. Mientras Nepal llora a sus muertos y busca a miles de desaparecidos, la indignación por este acto deplorable recuerda que incluso en los momentos más críticos, la dignidad de las víctimas debe ser respetada.