25/11/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Lourdes Castillo Gonzáles, presidenta de la Federación de Enfermeras del Minsa, cuestionó que el ministro Dyer no haya retomado las reuniones que prometió mantener con el sector luego de su primer encuentro con los representantes de enfermería.

En diálogo con Exitosa, la dirigente recordó que aquella reunión duró aproximadamente 20 minutos y que, pese a las limitaciones de tiempo, los representantes del gremio comprendieron que el titular de la cartera recién estaba asumiendo una gestión compleja. Sin embargo, cuestionó que posteriormente no se concretara un nuevo encuentro para abordar los problemas que afectan al sistema sanitario.

Enfermeras cuestionan falta de reuniones con el ministro Dyer

Durante la entrevista, la representante sindical consideró necesario que el ministro mantenga conversaciones con los diferentes gremios y organizaciones que representan a los profesionales de la salud, con el propósito de conocer directamente sus demandas y establecer medidas para enfrentar la crisis del sector.

Castillo también expresó su preocupación por la falta de seguimiento a los compromisos que, según recordó, se plantearon durante el primer acercamiento con el titular del Minsa.

"Una vez nos ha recibido con un tiempo limitado de veinte minutos, lo comprendimos en el sentido de que estaba iniciando una cartera muy compleja y nos dijo de que nos íbamos a volver a reunir. Nunca más se ha vuelto a reunir y todo lo que indica las respuestas documentarias tan tardías y tan vagas en su respuesta, es de que él no hace despacho y ha perdido completamente el conocimiento de lo que va aconteciendo en el sistema de salud ", manifestó.

La dirigente explicó que inicialmente tuvo una impresión favorable del ministro, debido a la disposición que mostró para escuchar las dificultades expuestas por los representantes de los trabajadores.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, Lourdes Castillo Gonzáles, presidenta de la Federación de Enfermeras del Minsa, cuestionó que el ministro Dyer no haya vuelto a reunirse con el gremio. Además, señaló que el titular del sector no estaría al tanto de los principales problemas que enfrenta el sistema de salud. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) November 25, 2026

Dirigente recuerda primera reunión con el titular del Minsa

Al ser consultada sobre la posibilidad de que funcionarios de anteriores administraciones continúen influyendo en las decisiones del sector, Castillo recordó que el primer encuentro con Dyer dejó expectativas positivas entre los representantes de enfermería.

"La vez que tuvimos la entrevista con el señor ministro, nosotros salimos contentos. ¿Por qué? Porque era una persona que nos escuchó y que parece, nos dio la impresión de que comprendía el problema desde el punto de vista administrativo", señaló.

Asimismo, agregó que durante aquella conversación el ministro reconoció que determinados asuntos debían ser considerados prioritarios y encargó a su equipo realizar las intervenciones correspondientes.

"Es más, reafirmó de que habían cosas que tenían que ser prioritarias, encargó a su equipo a que hicieran la intervención, pero no sé qué pasó después", expresó.

La Federación de Enfermeras del Minsa reclama retomar los espacios de diálogo con las autoridades sanitarias. Para Castillo, resulta fundamental que el ministro conozca de primera mano las dificultades del sector y dé seguimiento a los compromisos asumidos, pues la falta de comunicación dificulta encontrar respuestas a los problemas del sistema de salud.