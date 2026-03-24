¿Eres miembro de mesa? Conoce AQUÍ cómo registrarte para cobrar los S/165

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó el pago de una compensación de S/165 para todos aquellos ciudadanos que fueron sorteados como miembros de mesa para estas Elecciones Generales 2026.

Para cobrar el pago de esta compensación de una manera más fácil, ONPE habilitó una sección de su web para que puedas seleccionar tu modalidad de pago y evitar las colas. Conoce aquí cómo cobrar tu pago y que este llegue directamente a tus cuentas sin necesidad de salir de casa.

Inscríbete AQUÍ para cobrar la compensación de S/165

Si fuiste elegido como miembros de mesa para las elecciones del 12 de abril, ONPE confirmó que recibirán un incentivo económico de S/165 para todos aquellos ciudadanos que cumplan con este deber.

Por ello, para recibir tu pago de forma más ágil y evitando asistir presencialmente a cobrarlo, se abrió el sistema de registro de pagos donde los miembros de mesa sorteados podrán la vía cómo recibir la compensación económica.

De esta manera, los ciudadanos podrán recibir el pago mediante su cuenta de ahorros o a través de las billeteras digitales como Yape o Plin, así como la opción tradicional. Sigue estos pasos para dirigir tu pago a tus cuentas:

Dirígete a la web consultaelectoral.onpe.gob.pe y coloca tu número de DNI.

Selecciona la opción de pago para miembros de mesa

Haz click en 'Registra tu modalidad de pago AQUÍ' y luego selecciona 'Empezar'

Ingresa los datos de tu DNI nuevamente

Elige la opción por dónde recibir tu pago: Puedes elegir entre Yape, Plin o cobrarlo directamente en las ventanillas de Banco de la Nación.

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Otros beneficios para los miembros de mesa

Si bien los miembros sorteados podrán recibir los S/165, ONPE indica que es obligatorio que estos permanezcan presentes durante toda la jornada electoral y cumplas con tus funciones.

Además del pago, el organismo electoral indicó que los miembros de mesa tendrán un día de descanso remunerado y no compensable, solo si completan el proceso de capacitación.

Durante el día de las votaciones, personal de la ONPE continuará brindado soporte en todo momento para que se ejerza el cargo con éxito.

Por cada mesa de sufragio, nueve miembros fueron sorteados, pero solo tres desempeñarán el cargo, mientras que los otros seis serán miembros suplentes. Por la cantidad de integrantes, se espera que las mesas se instalen mucho más rápido con el fin de ejercer el voto ciudadano más rápido.