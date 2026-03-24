Metropolitano: ATU confirma SEVERA sanción para quienes usen indebidamente la tarjeta del medio pasaje

24/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) intensificó sus acciones de fiscalización en el Metropolitano durante los primeros meses de 2026. En total, se realizaron 34 operativos inopinados en estaciones estratégicas como Naranjal, Matellini, Plaza de Flores y Central.

El resultado fue contundente: 374 tarjetas preferenciales fueron retenidas tras detectarse un uso indebido del beneficio de medio pasaje.

Casos más frecuentes

El informe oficial detalla que la mayoría de irregularidades correspondieron a personas que se hacían pasar por estudiantes universitarios, acumulando 348 casos. También se identificaron 17 tarjetas escolares usadas por adultos y 9 tarjetas destinadas a personas con movilidad reducida que estaban en manos de terceros.

Entre los ejemplos más comunes figuran padres que intentaban viajar con la tarjeta de sus hijos o jóvenes que prestaban su tarjeta universitaria a amigos o familiares.

Más de 300 tarjetas fueron confiscadas por el uso indebido de las mismas.

¿Qué sanción hay por uso indebido de la tarjeta?

Las tarjetas incautadas fueron trasladadas al Centro de Atención de Tarjetas (CAT) en la estación Central. Allí, los titulares pueden recuperarlas junto con el saldo que tenían, pero el beneficio preferencial queda suspendido. La ATU subrayó que el objetivo de esta medida es garantizar que el medio pasaje llegue únicamente a quienes cumplen los requisitos legales y evitar que el sistema sea vulnerado por prácticas indebidas.

La penalidad establecida por la ATU es clara y severa: quienes presten o usen indebidamente su tarjeta preferencial pierden automáticamente el beneficio del medio pasaje hasta el siguiente año escolar o ciclo académico. En la práctica, esto significa que deberán pagar la tarifa general de S/ 3.20 en la ruta troncal, lo que representa un impacto económico directo para estudiantes y usuarios que dependen de la tarifa reducida.

Quien preste o haga mal uso de la tarjeta preferencial pierde automáticamente el beneficio.

La entidad enfatizó que el medio pasaje es un derecho personal e intransferible. "El beneficio está diseñado para apoyar a estudiantes y personas con condiciones específicas, no para ser compartido o prestado", señaló la ATU en su comunicado. Además, anunció que continuará con operativos sorpresivos en distintas estaciones para reforzar la fiscalización y evitar que el sistema se vea afectado por el mal uso.

La sanción confirmada por la ATU busca enviar un mensaje contundente: el medio pasaje no es un privilegio que pueda compartirse, sino un derecho que debe respetarse en beneficio de quienes realmente lo necesitan. Con la penalidad de perder el beneficio la autoridad pretende disuadir a los usuarios de prácticas indebidas y preservar la equidad en el sistema de transporte público.