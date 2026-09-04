ERM 2026: ¿Qué es el 'voto rápido' y quiénes pueden acceder a esta facilidad en las próximas elecciones, según la ONPE?

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Ante la pronta llegada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la ONPE plantea el uso de un voto rápido para un grupo de personas que cumplan con ciertos requisitos. Conoce en la siguiente nota si aplicas a esta facilidad para los comicios del 4 de octubre.

¿Qué es el voto rápido?

El voto rápido constituye a una modalidad de voto prioritario en las elecciones que se llevarán a cabo el próximo domingo 4 de octubre. Esta medida está principalmente dirigida para personas que deben continuar con sus jornadas laborales luego de ejercer su derecho ciudadano.

Para acceder a esta opción, el sistema funciona mediante la habilitación de mesas especiales y el uso de cédulas de reserva. De ese modo, los ciudadanos comprendidos en esta modalidad deberán acercarse al personal o coordinador encargado del establecimiento portando su Documento Nacional de Identidad (DNI) para que se verifique su identidad y se le entregue al usuario la cédula de sufragio.

¿Qué grupos de personas pueden acceder al voto rápido?

Las personas que pueden tener acceso prioritario en ejercer su derecho al voto en las elecciones que se llevarán a cabo el domingo 4 de octubre son:

Miembros de las Fuerzas Armadas

Personal de la Policía Nacional del Perú

Bomberos voluntarios

Personal de salud que se encuentre en servicio

Transportistas acreditados

Periodistas y comunicadores acreditados para la cobertura electoral

Prioridad de atención

Un punto importante a destacar es que el voto rápido no es igual que la atención preferencial. Sin embargo, hay tres grupos que tienen facilidades al momento de ejecutar su voto en la siguiente contienda electoral.

Personas con discapacidad

Adultos mayores

Mujeres embarazadas

Pasos para votar de manera ordinaria el domingo 4 de octubre

De no formar parte de los grupos mencionados que tienen voto rápido, los ciudadanos que no cumplan jornadas laborales esa fecha deberán seguir este proceso.

Primero, debes consultar tu local de votación y mesa de sufragio . El día de las elecciones, recuerda llevar tu DNI .

. El día de las elecciones, recuerda . Una vez en la mesa, recibirás la cédula de votación, emitirás tu voto en la cámara secreta y luego depositarás la cédula en el ánfora.

Finalmente, deberás registrar tu participación según el procedimiento establecido.

Finalmente, como parte de la información valiosa ante las Elecciones Regionales y Municipales 2026, el voto rápido es una modalidad para ciertos grupos de personas que cumplen jornadas laborales el próximo domingo 4 de octubre, según la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).