Ernesto Bustamante niega que Fuerza Popular proteja a José Jerí: "Estamos por la gobernabilidad"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista para Exitosa, el congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, descartó la posibilidad de que la agrupación a la que pertenece esté a favor del presidente José Jerí. Indicó que una vacancia en estos momentos sería un "salto al vacío"

Falta pruebas en el caso

Las reuniones que sostuvo el jefe de Estado con el empresario chino Zhihua Yang ha provocado siete mociones de censura en su contra y una de vacancia, que ya consiguió las firmas necesarias. Ante la intención de varios parlamentarios de vacarlo, su bancada no cree que ayude a la gobernanza del país.

"Nosotros estamos por la gobernabilidad. En Fuerza Popular creemos que la vacancia es un mecanismo constitucional que permite reforzar la democracia, pero no está para hacer saltos al vacío. Si uno lo mira con un poco de cinismo, podría decir están arropando, pero no. Si se va a practicar, que sea con pruebas, evidencias", mencionó el legislador.

Para Bustamante no estuvo bien que Jerí Oré se reúna de forma clandestina con el hombre de negocios chino, sobre todo por la forma cómo estaba vestido. Cuestionó además a los antecedentes del ciudadano oriental y los individuos que habrían sido invitados por él a la 'Casa de Pizarro'.

"No me parece correcto que se aparezca 11 de la noche con una persona con antecedentes dudosos y no solo esa ocasión, parece que ha habido dos ocasiones antes con el mismo personaje y en otras oportunidades otras personas han sido recibidas en Palacio, no está bien", expresó.

🔴🔵🚨 #IMPORTANTE | El congresista Alex Flores increpó al presidente José Jerí por la reunión extraoficial que mantuvo con el empresario chino Zhihua Yang al interior de su chifa. Cuestionó que el mandatario haya acudido allí "encapuchado como un delincuente" a altas horas de la... pic.twitter.com/DUShS8FMkk — Exitosa Noticias (@exitosape) January 21, 2026

No beneficia al país

Para el legislador de la bancada fujimorista, una vacancia contra el actual jefe de Estado, solo meses después de la que procedió contra Dina Boluarte. Precisó que si en los videos donde fue visto reunido con el empresario chino Zhihua Yang hubiera sido visto con fajos de dinero, su partido hubiera tomado una posición distinta.

"Es un indicio que lleva a preocupación y a que se amerite investigación, pero no como para hacer una vacancia. La vacancia no es un instrumento electoral, es un mecanismo constitucional muy serio, que se usa in extremis. Hace menos de tres meses hemos tenido una. ¿Ahora necesitamos otra?", manifestó el parlamentario.

El congresista de Fuerza Popular, Ernesto Bustamante, descartó la posibilidad de que el partido al que pertenece esté protegiendo a José Jerí. Aseguró que la posición que ha tomado la bancada es por la gobernabilidad del país.