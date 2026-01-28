Premier Ernesto Álvarez descarta inestabilidad dentro del Gabinete José Jerí: "Es absolutamente sólida"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Política

Los cuestionamientos contra el presidente José Jerí por sus reuniones extraoficiales con el empresario chino Zhihua Yang, no han afectado al Gabinete que conformó y que es liderado por el premier Ernesto Álvarez. Así lo ha confirmado el titular de la PCM, resaltando la solidez y descartando una renuncia.

Álvarez seguirá al frente

Para la agencia Andina, Álvarez Miranda indicó que su permanencia es firme y que no tiene un motivo para pensar en dejar el cargo. Aseguró que solo de confirmarse actos irregulares o delitos que haya cometido el jefe de Estado se alejaría, pero desde su perspectiva, no es algo que ha ocurrido.

"Es absolutamente sólida. Ya lo he manifestado, en el momento en que se evidencie de manera clara delitos, una conducta inapropiada, irresponsable por parte de este gobierno ya no tendría sentido mi permanencia en el gabinete", manifestó el presidente del Consejo de Ministros.

Ernesto Álvarez durante su juramentación como premier.

Agregó que los ejes sobre los que trabaja el Gabinete que lidera es de garantizar la estabilidad económica y la lucha contra la criminalidad, ante las limitaciones que tiene el Estado. Indicó también que su permanencia se rige a los lineamientos del gobierno que él y los ministros puedan cumplir en beneficio del país.

"No es un compromiso con un partido político, no es un compromiso ni siquiera con los electores, ni siquiera es un compromiso personal con el presidente José Jeri, es un compromiso con el Perú el que tenemos todos los ministros", concluyó el premier.

Nadie pensó en renunciar

El presidente José Jerí ofreció la semana pasada una entrevista a Canal N en la que descartó que él haya pensado en dar un paso al costado, al igual que el premier. Esto debido a que no considera que haya cometido una falta que amerite su renuncia forzada tras el escándalo que ha sacudido al Poder Ejecutivo.

"Claro que sí (negando renuncia del premier). Uno renunciaría si tuviera algo que ocultar, y yo no le he mentido al país y no he hecho nada ilícito. Que se pretende justamente distorsionar actos comunes, es lo que yo voy a evitar y es por eso que voy a asistir a la Comisión de Fiscalización y me he puesto a disposición de Fiscalía", señaló.

