MINEM rechaza prórroga solicitada por empresa vinculada a Zhihua Yang en medio de cuestionamientos a José Jerí

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) resolvió este 27 de enero denegar la prórroga solicitada por Hidroeléctrica América S.A.C., empresa vinculada al empresario Zhihua Yang, para extender el plazo de ejecución de un proyecto hidroeléctrico. La decisión se produce en medio de la polémica generada por las reuniones privadas entre Yang y el presidente José Enrique Jerí Oré.

La solicitud de la compañía incluía la extensión del plazo de ejecución, la renovación de la carta fianza y un pedido de reunión con autoridades. Sin embargo, la institución concluyó que el pedido "no resulta viable", según el oficio remitido a la empresa.

Una lectura detrás de la denegatoria

El rechazo del MINEM podría interpretarse como una respuesta institucional frente a la presión pública. La polémica estalló tras revelarse que Jerí sostuvo encuentros no oficiales con Yang, lo que levantó sospechas sobre posibles gestiones informales para favorecer intereses privados. En ese contexto, aceptar la prórroga habría significado un golpe adicional a la ya debilitada imagen presidencial.

La decisión, por tanto, parece buscar blindar al Ejecutivo de mayores cuestionamientos. Sin embargo, quedan abiertas ciertas preguntas, como el qué habría ocurrido si la trama entre Jerí y Yang no hubiese salido a la luz y si es que el ministerio habría aceptado el pedido sin mayor resistencia de darse el caso hipotético.

Impacto en la crisis política

La negativa del MINEM se suma a la serie de mociones de censura que enfrenta Jerí en el Congreso, donde ya se han presentado siete iniciativas para removerlo. El caso refuerza la narrativa de que su gestión carece de transparencia y probidad, y que las instituciones buscan marcar distancia para no verse arrastradas por la crisis.

Hidroeléctrica América S.A.C. había solicitado la prórroga en diciembre de 2025, pocos días antes de las reuniones con Jerí. La coincidencia temporal alimentó las sospechas de que las gestiones privadas podían estar vinculadas a la solicitud. Con el rechazo oficial, la empresa deberá replantear sus plazos y garantías, mientras la controversia política sigue escalando.

La decisión de rechazar la prórroga solicitada por la empresa de Zhihua Yang no solo tiene implicancias técnicas, sino también políticas. En medio de la crisis que rodea a José Jerí, el rechazo parece un intento de evitar más daños a la imagen presidencial. Pero la duda persiste: si las reuniones privadas no se hubieran revelado, ¿el desenlace habría sido distinto?