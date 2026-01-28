Pamela López y su 'EXPLOSIVO' mensaje tras indirecta de Christian Cueva en redes: "No fui clandestina de nadie"

28/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López sorprende con un "explosivo" mensaje tras la reciente publicación de Christian Cueva que desató los rumores de una presunta infidelidad suya cuando aún estaba casada con el futbolista. La trujillana no dudó en romper su silencio.

¿Pamela López le fue infiel a Christian Cueva?

Christian Cueva y Pamela López vuelven a protagonizar un polémico escenario en la farándula peruana. Pues bien, el futbolista que juega actualmente en Club Juan Pablo II lanzó un potente mensaje en su historia de Instagram, que muchos calificaron como una indirecta para la madre de sus hijos y que desató los rumores de una aparente infidelidad de ella de cuando aún mantenían una relación.

De acuerdo a lo expuesto por el popular 'Aladino', un personaje cercano a él "tiene tremendo rabo de paja", por lo cual consideraba que era el momento en que él debía romper su silencio y dar a conocer todos los detalles que mantuvo en secreto por muchos años.

"Llegó el momento de decir todo lo que sé y sé que mucha gente lo sabe, sobre todo en Trujillo, y poco me interesa lo que me digan, pero ya es momento. Recuerda quién confió y gracias a quién tuviste otra vida", precisó en un inicio.

Seguidamente, se animó a revelar que, de acuerdo a lo que ese misterioso personaje le habría contado en su momento, tenía una amplia lista de hombres, personajes del fútbol y la farándula, con los que habría tenido un presunto amorío, a pesar de que algunos de ellos habría estado casado.

Pamela López responde tras mensaje de 'Cuevita'

"Te los nombro: lo que salió de tu propia boca, no de la mía. Allí va: Edwin Pérez, Colo Ibáñez, Tenchy Ugaz, Dayron y muchos más personajes. (...) Repito, no lo digo yo, fue la persona que se cree virgen", añadió Christian Cueva en su mensaje, que remeció a los seguidores de la trujillana y actual pareja de Paul Michael, ya que no dudaron en relacionar el tema con ella por su polémica situación con el 'pelotero'.

Ante esta situación que la dejaría, aparentemente, 'mal parada', Pamela López no dudó en soltar un tajante mensaje en sus redes sociales y asegurar que no se sentía aludida a lo señalado por Christian Cueva. Además, aprovechó en descartar de forma tajante cualquier vínculo con escándalos sentimentales.

"Ante cualquier especulación o rumor que pretenda vincularme sentimentalmente con otras personas, deseo ser clara y honesta con todos ustedes: No me siento aludida por dichas afirmaciones, ya que nunca he estado involucrada en escándalos amorosos, ni he sido clandestina de nadie, tampoco he sido infiel a mi matrimonio, mucho menos he destruido un hogar", escribió la influencer.

¿Pamela López lanza misil a Pamela Franco?

Pero no todo quedó ahí, ya que Pamela López también se animó a señalar: "Si existe alguna confusión, probablemente se trate de información atribuida a un HOMÓNIMO u otra persona que no soy yo. Salud", que para muchos fue como una indirecta para la actual pareja de Christian Cueva, quien tiene el mismo nombre de ella, la cantante Pamela Franco.

Es así como tras la polémica publicación en redes de Christian Cueva donde exponía una lista de exfutbolistas que habrían tenido un presunto amorío con un personaje cercano a su entorno, Pamela López salió con un potente mensaje.