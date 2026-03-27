¡Es oficial! Programa Contigo publica padrón de usuarios: Descubre AQUÍ si accedes a la pensión de S/300

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), a través del programa Contigo, publicó el padrón II-2026 (marzo-abril) con la lista de quienes se verán beneficiados con el pago de la pensión no contributiva de S/300.

Programa Contigo: ¿Quiénes recibirán pensión de S/300?

¡Ya es oficial! El Programa Contigo del Midis publicó el segundo padrón del presente año, correspondiente al periodo marzo-abril, con el que más de 142 mil personas con discapacidad severa en situación de pobreza a nivel nacional se verán beneficiados desde este viernes 27 de marzo.

Ten en cuenta que los beneficiarios de esta pensión de S/300 son aquellos que cumplan con estos requisitos según la normativa vigente:

Contar con un certificado de discapacidad severa.

Situación de pobreza: Estar registrado en el SISFOH con la clasificación socioeconómica de Pobreza o Pobreza Extrema.

Estar registrado en el con la clasificación socioeconómica de Pobreza o Pobreza Extrema. No recibir otra pensión: No percibir ningún ingreso o pensión que provenga del ámbito público o privado (incluyendo prestaciones económicas de EsSalud).

Los usuarios incluidos en el padrón II-2026 podrán retirar el dinero en las agencias del Banco de la Nación o en los Centros MAC (Mejor Atención al Ciudadano) habilitados a nivel nacional, de acuerdo a lo señalado en la Resolución de Dirección Ejecutiva N.° D000065-2026-MIDIS/PNPDS-DE.

Padron II del Programa Contigo del Midis

Como se recuerda, la fecha de pago de la pensión del segundo padrón del Programa Contigo fue adelantada, a fin de asegurar el cobro oportuno debido a la emergencia por las intensas lluvias que afectan a diversas regiones del país.

El pago de esta pensión de S/300 bimestral permite a los usuarios y sus familias mejorar su calidad de vida. Por ello, la publicación del padrón es importante, ya que les permite conocer de manera oportuna su inclusión y conocer los detalles necesarios para que el cobro de este beneficio se dé sin ningún inconveniente.

Ten en cuenta que la pensión no contributiva que entrega el programa del Midis, que no corresponde a un bono ni a un pago adicional.

Cómo consultar si eres beneficiario de la pensión

El Midis ha habilitado plataformas digitales para que los ciudadanos verifiquen su estado en el segundo padrón de forma rápida:

Consulta Digital: Ingresa al portal oficial www.gob.pe/contigo donde podrás revisar el anexo 1 de la resolución en el que se detallan los usuarios activos del programa que otorga la pensión de S/300.

Llamando al (01) 644 9006, opción 1, de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y 5:30 p.m. para mayor información.

de lunes a viernes entre las 8:30 a. m. y 5:30 p.m. para mayor información. De manera presencial a la sede del programa en San Isidro o a la Oficina Municipal de Atención a las Personas con Discapacidad (Omaped) de su distrito.

Las regiones con mayor número de beneficiarios son Cajamarca, Cusco, Huánuco, Lima y Piura, que concentran el 42.5 % del total. Además, el 33 % de los usuarios son menores de edad, mientras que el grupo entre 30 y 59 años representa el 39 %.

Cronograma de pagos del Programa Contigo 2026

Finalmente, el Midis, a través de sus redes sociales, enfatizó que este segundo padrón del programa Contigo incorpora a 1727 nuevos usuarios. Asimismo, en caso no estés dentro de la lista de beneficiarios, no te preocupes ya que quedan más fechas, según el cronograma de pagos:

Padrón III (mayo-junio): 19 de junio.

Padrón IV (julio-agosto): 21 de agosto.

Padrón V (septiembre-octubre): 23 de octubre.

Padrón VI (noviembre-diciembre): 4 de diciembre.

Es así como el Programa Contigo reveló que desde el viernes 27 de marzo se habilita el padrón II-2026 correspondiente al periodo marzo-abril con los usuarios beneficiados con la pensión no contributiva de S/300 soles a nivel nacional.