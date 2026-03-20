Otorgarán BONO de S/500: ¿Quiénes se verán beneficiados del subsidio económico?

20/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) realizará la entrega de 46 bonos de S/500. Conoce quiénes se verán beneficiados con este subsidio económico este 2026, de acuerdo a la Resolución Ministerial N.° 090-2026-Vivienda.

¿Por qué será la entrega del bono S/500?

Este viernes 20 de marzo se publicó en el diario oficial El Peruano la resolución que aprueba la octava convocatoria del 2026 de los bonos de arrendamiento de vivienda para emergencia (BAE) que entregará el Ministerio de Vivienda.

Ese subsidio económico que otorga el Estado permite garantizar que las familias damnificadas debido a las intensas lluvias puedan contar con un espacio temporal donde vivir mientras se recuperan de la emergencia. En ese marco, serán 46 bonos BAE de S/500 mensuales que se darán para ayudarles a costear el alquiler de una vivienda con los servicios básicos, por un plazo de hasta dos años.

"Nuestro objetivo es que todas las familias afectadas por las lluvias cuenten con un lugar seguro donde vivir. A través del Bono BAE brindamos un apoyo inmediato para que los hogares puedan alquilar una vivienda digna mientras avanzamos con otras soluciones", señalaron desde el sector Vivienda.

Beneficiarios del bono BAE del MVCS

La Resolución Ministerial N.° 090-2026-Vivienda oficializada detalla que los beneficiarios serán las familias que vivan en las siguientes regiones del país:

Amazonas accederá a 27 bonos , los cuales se asignarán en los distritos de Cocabamba, Bagua Grande y Omia.

, los cuales se asignarán en los distritos de Cocabamba, Bagua Grande y Omia. En Áncash, se entregarán 11 subsidios a familias del distrito de La Merced, provincia de Aija.

se entregarán 11 subsidios a familias del distrito de La Merced, provincia de Aija. En Cajamarca, tres familias del distrito de La Coipa, en la provincia de San Ignacio.

tres familias del distrito de La Coipa, en la provincia de San Ignacio. En Arequipa se distribuirán cinco bonos en los distritos de José Luis Bustamante y Rivero, Sabandía y Characato, donde varias viviendas quedaron inhabitables a causa de las lluvias.

Este subsidio será entregado en oficinas del Banco de la Nación. Ten en cuenta que la relación de potenciales beneficiarios estará publicada en las sedes digitales del Ministerio de Vivienda (www.gob.pe/vivienda) y del Fondo Mivivienda (www.mivivienda.com.pe), así como en los locales municipales de los distritos beneficiarios.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al BAE?

Estar empadronado por la municipalidad distrital.

por la municipalidad distrital. Vivienda calificada como colapsada e inhabitable.

Ser dueño de la vivienda, no inquilino ni guardián.

Ningún miembro de la familia debe tener otra vivienda en la misma región.

Es así como, con el objetivo de ayudar a las familias damnificadas por las intensas lluvias, el Ministerio de Vivienda entregará 46 bonos de S/500 en cuatro regiones del país.