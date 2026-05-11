Roberto Sánchez enfrentaría juicio oral este 27 de mayo por presunta declaración falsa

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El panorama electoral se complica para Roberto Sánchez, candidato presidencial de Juntos por el Perú (JPP). El Poder Judicial confirmó que el próximo 27 de mayo se llevará a cabo una audiencia de enjuiciamiento oral en su contra, en el marco de una investigación por presunta declaración falsa ante el órgano electoral.

La cita se dará en plena campaña hacia la segunda vuelta electoral, donde, con el 99.668 % de actas contadas al cierre de esta edición, Sánchez se perfila como contendor a la presidencia frente a Keiko Fujimori.

Los hechos investigados

Según el expediente fiscal, Sánchez habría desviado alrededor de 280 mil soles de aportes partidarios hacia cuentas personales, tanto propias como de su hermano William Sánchez. Estos movimientos se habrían producido durante las campañas regionales y municipales de 2018, así como en las elecciones congresales extraordinarias de 2020.

La ONPE detectó que más de 204 mil soles no fueron declarados oficialmente, pese a que debían registrarse como ingresos partidarios. En los informes entregados, la cifra reportada fue de cero, lo que constituye la base de la imputación por falsa declaración.

Delitos atribuidos

Inicialmente, la Fiscalía le imputó el delito de fraude en la administración de persona jurídica. Sin embargo, en segunda instancia este cargo fue retirado, quedando únicamente la acusación por falsa declaración ante el órgano electoral. El Ministerio Público sostiene que existen "elementos suficientes" para vincularlo con la comisión del delito y considera procedente el pase a juicio oral.

El proceso se desarrollará de manera virtual el 27 de mayo, apenas días antes del balotaje previsto para el 7 de junio. La defensa de Juntos por el Perú, encabezada por el abogado Roy Mendoza, ha señalado que aún restan observaciones por resolver en la acusación fiscal, aunque la fecha ya está fijada.

A poco de definir el balotaje

Con el escrutinio casi completado, Keiko Fujimori tiene asegurado su pase a la segunda vuelta, mientras que Sánchez ocupa el segundo lugar con 12 %, apenas por encima de Rafael López Aliaga, que alcanzó el 11,91 %. La diferencia entre ambos es de poco menos de 15 mil votos, lo que mantiene la tensión en el escenario político.

El juicio oral contra Roberto Sánchez se convierte en un factor decisivo en la recta final de la campaña. Mientras busca consolidar su candidatura en la segunda vuelta, deberá enfrentar un proceso judicial que cuestiona su transparencia en la administración de fondos partidarios. El desenlace podría tener un impacto directo en la dinámica electoral de las próximas semanas.