Techo Propio: Gobierno entregará BONOS desde S/33 mil para construcción de viviendas

27/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), anunció que entregará 14,880 bonos familiares habitacionales equivalente a 6 UIT (S/33 mil) a nivel nacional. Conoce quiénes se verán beneficiados con el subsidio para la construcción de sus casas con Techo Propio.

Techo Propio: Bono para construcción de viviendas

Muchas familias sueñan con tener su casa propia. En ese marco, el Ministerio de Vivienda aprobó la primera convocatoria del 2026 para otorgar el Bono Familiar Habitacional (BFH) en la modalidad Construcción en Sitio Propio del programa Techo Propio, un subsidio económico que no se devuelve y permite que miles de hogares avancen en la construcción de sus casas.

De acuerdo a la Resolución Ministerial N° 102-2026-VIVIENDA, publicada en el diario oficial El Peruano, se distribuirán los bonos de Techo Propio beneficiando a 14,880 familias en las 24 regiones del país, priorizando a las familias que cumplan con las condiciones establecidas en el Reglamento Operativo del programa.

Además, la normativa establece que la convocatoria irá dirigida a hogares que postulen mediante una Entidad Técnica registrada y que tengan un lote o terreno donde se pueda construir la vivienda.

Beneficiarios del BFH desde S/33 mil

Asimismo, resalta que Techo Propio es un programa dirigido a las familias con ingresos familiares mensuales que no excedan el valor de S/3,715 para comprar y S/2,706 para construir o mejorar su vivienda, la misma que contará con servicios básicos de luz, agua, desagüe.

La modalidad de Construcción en Sitio Propio, del programa Techo Propio, está dirigida a las familias que tienen un terreno o aires independizados inscritos en Registros Públicos y que deseen construir su vivienda, para lo cual se les entrega un Bono Familiar Habitacional cuyo valor actual es de 6 UIT (S/33 mil).

El Fondo Mivivienda será el encargado de verificar el cumplimiento de los requisitos y publicar la lista de familias elegibles a través de su página web www.mivivienda.com.pe.

Bonos en 24 regiones del país

Además, se reportó que cuando el grupo familiar incluya a una persona con discapacidad severa, se aplicará el bono de mayor valor disponible y la vivienda deberá ajustarse a condiciones técnicas especiales de accesibilidad. El número de Bonos Familiares Habitacionales en la modalidad de Construcción de Viviendas en Sitio Propio convocados por departamento es el siguiente:

Distribución de los bonos.

Bonos con porcentaje adicional a los 6 UIT

Para las familias beneficiadas de los departamentos de Amazonas, Cajamarca, Huánuco, Pasco, Puno, Cusco, Apurímac y Madre de Dios, se dará un porcentaje adicional a los S/33 mil, es decir, podrán acceder a un mayor monto final de hasta los S/38.600 . Se distribuirá de la siguiente manera:

Amazonas y Cajamarca: 14% adicional, elevando el monto a S/37.620.

Huánuco y Pasco: 13% adicional, elevando el monto a S/ 37.290.

Puno, Cusco y Apurímac: 12% adicional,elevando el monto a S/36.960.

Madre de Dios: 17% adicional, elevando el monto a S/38.610.

Es así como el MVCS lanzó la primera convocatoria del 2026 para otorgar 14.888 Bonos Familiares Habitacionales (BFH) en la modalidad Construcción de Sitio Propio, para que más familias peruanas cumplan el sueño de construir su vivienda a través del programa Techo Propio.