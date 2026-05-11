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Un mensaje esperanzador

Héctor Cúper se presenta ante la hinchada de Universitario: "Feliz por ir al mejor equipo del Perú"

El nuevo técnico de Universitario envió un saludo oficial a través de las redes del club, prometiendo esfuerzo y compromiso total. Su llegada coincide con un momento clave en Liga 1 y Copa Libertadores.

El nuevo técnico envió un saludo a la afición crema con un compromiso en su nuev
El nuevo técnico envió un saludo a la afición crema con un compromiso en su nuev (Composición Exitosa)

11/05/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 11/05/2026

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La confirmación de Héctor Cúper como nuevo director técnico de Universitario no solo cerró semanas de rumores, sino que vino acompañada de un mensaje que rápidamente se viralizó entre los hinchas. El club compartió en sus redes sociales el saludo del experimentado entrenador argentino, quien apeló a la emoción y al compromiso para iniciar su etapa en el tricampeón peruano.

El saludo del nuevo DT

En su primera declaración pública, Cúper expresó: "Estoy muy feliz por ir al mejor equipo del Perú, realmente". Con esta frase, el técnico no solo reconoció la grandeza histórica de Universitario, sino que buscó conectar directamente con la identidad de la hinchada crema, que se enorgullece de ser la más numerosa del país.

"Vamos a hacer todo el máximo esfuerzo para que las cosas salgan bien, y se los digo con todo el corazón: el máximo esfuerzo".

Aquí, Cúper subrayó su filosofía de trabajo, basada en la disciplina y la entrega total. El énfasis en el "corazón" refleja que su propuesta no se limita a lo táctico, sino que involucra un compromiso emocional con el proyecto.

Finalmente, cerró con un gesto de cercanía: "Así podremos ver contenta a toda esa hinchada crema que se lo merece. ¡Un fuerte abrazo a todos!". Este cierre, cargado de afecto, marca un contraste con la imagen de técnico rígido que suele acompañarlo, mostrando que llega dispuesto a construir un vínculo humano con la afición.

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Trayectoria y comando técnico

Cúper, de 70 años, es recordado por haber dirigido a clubes como Valencia, con el que alcanzó dos finales de Champions League, y al Inter de Milán en la era de Ronaldo Nazario. También clasificó a Egipto al Mundial de Rusia 2018 tras 28 años de ausencia.

En Universitario trabajará junto a su hijo Santiago Cúper y Carlos Amodeo como asistentes, además de Zacarías Gaggero, ex preparador físico de Boca Juniors.

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Situación actual de Universitario

La llegada del argentino se da en un momento clave. En la Liga 1, Universitario marcha en la cuarta posición del Torneo Apertura con 24 puntos, y esta noche enfrenta a Sport Boys en el Callao, partido que marcará el cierre del interinato de Jorge Araujo.

En la Copa Libertadores, el panorama es mucho más adverso: tras la derrota ante Coquimbo Unido, el club suma apenas 4 puntos en el Grupo B y necesita resultados urgentes para mantener opciones de clasificación.

El saludo de Héctor Cúper no fue un simple protocolo: fue una declaración de intenciones. Reconoció la grandeza de Universitario, prometió esfuerzo máximo y se acercó emocionalmente a la hinchada. Su experiencia lo convierte en el DT más prestigioso que ha dirigido a la "U" en décadas, pero su reto inmediato será trasladar esas credenciales al campo y devolver protagonismo al club.

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