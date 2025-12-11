Alianza Lima se despidió del Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras caer 3 a 0 ante Savino Del Bene

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alianza Lima le dijo adiós a su participación en el Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras caer en la tercera jornada de la competición 3 a 0 ante la escuadra italiana de Savino Del Bene Scandicci.

Dura derrota en el Mundial de Clubes

Este jueves 11 de diciembre, el conjunto dirigido por el estratega argentino Facundo Morando sostuvo un encuentro de poder de poder ante nada más y nada menos que las subcampeonas de Europa.

Si bien las 'blanquiazules' venían con el ánimo a tope luego que ayer derrotaran 3-1 a Zhetysu VC logrando así el primer triunfo de un equipo peruano en este tipo de competiciones. Sin embargo, el sueño de clasificar a semifinales de esta cita mundialista se vio perdido.

Fue así que, por la tercera fecha de la competición celebrada en Sao Paulo, en Brasil, Alianza Lima perdió 3 a 0 ante el club italiano Savino Del Bene Scandicci.

Alianza Lima cayó ante Savino Del Bene en su tercer partido y, con este resultado, quedó fuera del Mundial de Clubes Femenino de Vóley 2025. ⚪🔵🏐



SAV 3️⃣ I 25 I 25 I 25

ALI 0️⃣ I 21 I 15 I 23



📌 Las 'Blanquiazules' sumaron 3 puntos de 9 posibles en la competición. pic.twitter.com/Zb7D0HKieN — Movistar Deportes (@MovistarDeporPe) December 11, 2025

Desde un inicio, el cuadro íntimo disputaba el encuentro con la consigna de que se jugaban la vida y así fue. En el primer set se vio a las 'grones' con entrega y pundonor, pero el poderío de las italianas se impuso por lo que terminaron perdieron 25-21.

Después en el segundo parcial, Alianza Lima diluyó en el juego lo que fue netamente aprovechado por Savino Del Bene por lo que salieron victoriosas con un contundente 25-15. Por último, en el tercer y último set, las 'íntimas' lucharon hasta el final, pero no alcanzó para salir airosas por lo que terminaron perdiendo 25-23.

Alianza Lima se pronuncia tras derrota

Luego de decirle adiós al Mundial de Clubes de Vóley 2025, Alianza Lima recurrió a su cuenta oficial de 'X' (antes Twitter) para pronunciarse y resaltar su paso por esta cita mundialista celebrada en Brasil.

"Concluimos nuestra participación en el Mundial de Clubes con el corazón lleno. Logramos una victoria histórica para el vóley peruano y tenemos el orgullo de haber competido entre los mejores equipos del mundo", escribió el equipo de La Victoria.

Concluimos nuestra participación en el Mundial de Clubes con el corazón lleno. 💙💪🏾



Logramos una victoria histórica para el vóley peruano y tenemos el orgullo de haber competido entre los mejores equipos del mundo.



Cada punto, cada set y cada paso que dimos aquí fue con la... pic.twitter.com/0GpzZ7Pi2z — Alianza Lima Vóley (@AlianzaLimaVB) December 11, 2025

Además, se mostró agradecido con los hinchas blanquiazules "por su aliento incondicional" por acompañarlos en este sueño. "Alianza Lima nació para estar en lo más alto y lo demostrado solo nos impulsa a soñar aún más grande", finalizaron.

Es así como Alianza Lima le dijo adiós al Mundial de Clubes de Vóley 2025 tras perder 3 a 0 ante las subcampeonas de Europa, Savino Del Bene Scandicci, en encuentro de poder a poder. Pese a su corta estadía en la competición, las 'blanquiazules' realizaran una participación destacada y digna de aplaudir.