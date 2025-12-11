RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Actualidad
¡Por horas!

Anuncian corte de agua este 12 de diciembre: ¿Tu distrito se verá afectado con la medida?

¿Lima se quedará sin agua? Conoce qué distritos se verán afectados con el corte temporal del servicio este viernes, 12 de diciembre, según el último reporte de Sedapal.

Corte de agua en Lima.
Corte de agua en Lima. (Andina)

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 11/12/2025

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) reportó que tiene corte programado del recurso hídrico este viernes, 12 de diciembre. Conoce en la siguiente nota de Exitosa, qué distritos de Lima Metropolitana se verán afectados por la medida.

¿Qué distritos no tendrá agua el viernes?

De acuerdo al último reporte de la empresa estatal de Sedapal revelado a través de su canal de difusión de WhatsApp, la suspensión temporal del suministro en zonas de la capital responde a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, garantizando así el buen funcionamiento y evitar inconvenientes en un futuro.

En ese marco, exhortó a la ciudadanía a tomar sus precauciones para reducir el impacto de la interrupción y asegurar el abastecimiento en sus hogares. A continuación, te revelamos qué distrito no contará con este recurso hídrico por horas el viernes, 12 de diciembre, ¡toma nota!:

Corte de agua en Puente Piedra

  • Horario de corte: Desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.
  • Áreas afectadas: Asoc. Casa Huerta El Remanso, Asoc. Prop. Viv. Los Ángeles de Puente Piedra, Asoc. Prop. El Progreso, Asoc. Prop. de Viv. Las Dalias I y II etapa, Asoc. Prop. Fundo Lechucero, Asoc. Viv. Las Mercedes de Puente Piedra I etapa, Asoc. Viv. San Juan Vilca. Los Claveles de Puente Piedra, Asoc. Los Embajadores, Asoc. Viv. Del Paraíso del Norte, Residencial Villa Margarita III etapa, Asoc. Las Retamas, P.V. Virgen de Chapi, Urb. Las Fresas.
  • Motivo: Limpieza de reservorio.
  • Sector 362.

Asimismo, la empresa estatal detalla que la interrupción del servicio también se dará en las siguientes zonas del sector 363 del distrito de Puente Piedra: A.H. San Pedro de Choque, APV. del Norte Señor de los Milagros, Asoc. Casa Huerta, Asoc. Prop. de la Soledad, Asoc. Prop. Viv. Los Rosales del Norte de Puente Piedra, Asoc. Prop. Naranjito, Asoc. Viv. Agrup. Señor de la Soledad, Asoc. Viv. Los Naranjos. 

También estas zonas no contarán con agua potable desde las 12 m. hasta las 8:00 p.m.: Asoc. Viv. Café Perú, Asoc. Viv. Chavín de Huántar IV, Asoc. Viv. El Bosque, Asoc. Viv. Ex Cap. Tambo Inga de Trabajadores del Sector Salud, Asoc. Viv. Mercurio de Huancavelica, Urb. Las Vegas.

¿Qué hacer si el agua no vuelve?

Sedapal no solo aconseja anticipar el almacenamiento previo de agua en recipientes limpios, de preferencia plásticos nuevos o de primer uso, con tapa hermética, para asegurar agua suficiente para beber, cocinar e higiene personal, sino que en caso el servicio no se restablezca en el horario dado a conocer, el usuario no dude en comunicarse al Aquafono (01) 317-8000.

Es así que se reveló que este viernes, 12 de diciembre, un distrito de Lima enfrentará una nueva suspensión programada del servicio de agua potable como parte del plan de mantenimiento implementado por Sedapal. 

