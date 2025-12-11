Navidad sin tragedias: Sucamec recuerda sobre los riesgos de que menores manipulen pirotécnicos

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Se acercan las fiestas de Navidad y fin de año y en esta época el uso de pirotécnicos es una tradición en las familias peruanas. Ante ello, la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (Sucamec) ha recordado del riesgo que implica su manipulación por parte de menores.

Menores carecen de madurez

De acuerdo al vocero de esta institución, Sergio Contreras, la etapa en la que están los jóvenes no les permite ser consciente de los artefactos que utilizan. Al verse impresionados por su tamaño, brillantes envoltorios o diseño infantil que les hace parecer inofensivos, puede tener consecuencias trágicas si se emplean mal.

"Un menor de edad no es lo suficientemente maduro para actuar con la responsabilidad y cuidado necesarios para manipular pirotécnicos de manera segura, siguiendo las pautas del fabricante. Los más pequeños sufren intoxicaciones al llevarse estos productos a la boca, como parte de sus juegos", sostuvo el representante de la Sucamec.

Personal de Sucamec durante la campaña de prevención en uso de pirotécnicos en Breña.

Este recordatorio lo hizo el vocero Contreras frente a varios padres de familia, durante una feria informativa en el Instituto Nacional de Salud del Niño (INSN), en Breña, para prevenir los accidentes más comunes durante las fiestas.

Cifras médicas señalan que durante esta temporada del año los casos por quemaduras entre menores de edad por mal uso de pirotécnicos o caída de líquidos calientes ascienden hasta el 30 %. Además, de 10 pacientes que ingresan por estas dos causas, seis suelen provenir del interior del país.

Llamado a adquirir productos autorizados

Los representantes de este organismo también llegaron al Centro de Lima para exhortar a la ciudadanía a comprar pirotécnicos que cuenten con la autorización . De conseguirlos de forma clandestina, podría adquirir algunos con demoras en la ignición (proceso de combustión), que puede hacer que el artefacto tarde en explotar.

"En esos casos, cuando la persona retorna a donde lo encendió porque asume que este no sirve, pero en realidad solo se trató de un retraso de la activación del pirotécnico, puede ocurrir un accidente pues la pólvora permanece activa", precisó.

A pocas semanas de celebrarse la Navidad y el Año Nuevo, la Sucamec viene realizando campañas preventivas en el uso de pirotécnicos por parte de menores de edad. Ha exhortado a los padres a ser responsables en esta manipulación, además de adquirir solo los que cuenten con autorización.