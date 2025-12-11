EsSalud en crisis: Usuarios denuncian demoras de hasta cuatro meses para conseguir citas

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El perjuicio para los pacientes de EsSalud continúa, no solo con el desabastecimiento de Tacrolimus y otros medicamentos, sino con la demora prolongada para conseguir una cita. Así lo expresaron los usuarios del Hospital Edgardo Rebagliati a Exitosa.

Larga espera por citas

Un equipo de Exitosa recorrió diferentes establecimientos de salud del Seguro Social de Salud y la queja más frecuenta es el largo tiempo de espera para lograr una cita, llegando a buscarla por dos o cuatro meses. Una ciudadana que llegó para su cita en traumatología señaló: "Dos meses nos han demorado".

Otra paciente precisó cuál fue su caso: "Tres meses, casi todos así estamos esperando", reveló. Ante este panorama, los asegurados coinciden en que necesitan una atención "más rápida".

Debido a este problema los pacientes indicaron que, ante la demora se ven forzados a acudir a centro de salud privados, lo que representa una carga económica adicional.

"Hay veces que uno está mal y tiene que irse a algún centro particular. Faltan médicos y las citas las vuelven a reprogramar para la fecha que haya, un mes, dos meses", detalló una usuaria.

Sumado a ello, indicaron que la prolongada espera no es consistente con la falta de flexibilidad en el sistema, pues "cuando uno llega media hora tarde, ya no le atienden".

Desabastecimiento de Tacrolimus

En medio de las denuncias de pacientes trasplantados respecto a la existencia del desabastecimiento de la medicina Tacrolimus, pese a que el Minsa anunció su apoyo al Seguro Social de Salud, el ministerio informó a través de sus redes sociales brindó más detalles.

En el pronunciamiento la institución informa que a mediodía se entregó un segundo lote de este medicamento para el beneficio de pacientes trasplantados y detallaron que la entrega se da según la disponibilidad.

"La entrega se realiza de acuerdo a la disponibilidad existente y en cumplimiento al apoyo temporal ofrecido mientras EsSalud culmina sus procesos de abastecimiento, el mismo que no afectará el suministro a los pacientes de los hospitales del Minsa y gobiernos regionales", explicaron.

El 9 de diciembre EsSalud informó que un lote fue distribuido a los hospitales Guillermo Almenara Irigoyen y Alberto Sabogal Sologuren, luego de que el Minsa entregara el primer lote. En ese sentido indicaron que el miércoles 10 y viernes 12 de diciembre recibirán nuevos lotes que serán enviados a los mismos hospitales para asegurar la continuidad del tratamiento de los pacientes trasplantados.

A ello se suma la problemática para lograr conseguir una cita médica en EsSalud, cuando muchas veces la visita debe ser periódica o de seguimiento pero la prolongada espera lo dificulta.