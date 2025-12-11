Gripe en Perú: Aumentan casos de infecciones respiratorias mientras se propaga el virus de la gripe H3N2 en el mundo

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la alerta epidemiológica activada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la veloz propagación de la variante K de la influenza H3N2, llamada "Súper Gripe", los hospitales en Perú han registrado un incremento de pacientes con infecciones respiratorias, pese a que esta gripe aun no llega al país.

En países del hemisferio norte, las elevadas tasas de contagio de la H3N2 se adelantaron entre tres a seis semanas, generando un desborde en diversos hospitales de países como Estados Unidos y Reino Unido. Según especialistas, esto se debe al temprano inicio del frío y aumento de tiempo en espacios cerrados.

¿Está disponible la vacuna contra la gripe H3N2?

Mientras tanto, de acuerdo a un informe de Latina, los casos de infecciones respiratorias en los hospitales y centros de salud del Perú han aumentado notablemente durante los últimos dos meses.

Pacientes peruanos de diferentes edades han presentado, como síntomas comunes, fiebre, dolor de cabeza y secreción nasal. Sin embargo, los que más han alertado a los afectados son el dolor corporal y de huesos. Algunos también presentan lagrimeo en los ojos y tos con gran cantidad de flema.

En octubre y noviembre del 2025, diversos establecimientos de salud han tenido que duplicar las atenciones de problemas respiratorios, pasando de 20 a 50 atenciones diarias.

Según el médico infectólogo Leslie Soto, el virus de la gripe H3N2 aun no llega al Perú, pero advirtió que se podría generar una cifra alta de contagios en los próximos meses si no se implementa un refuerzo en medidas sanitarias.

"La H3N2 está dentro de la vacuna de influenza que nos ponen a todos este año. Lo que se necesita son medidas de bioseguridad. Hago mi distanciamiento social, que es metro y medio, me pongo mi mascarilla. Si estoy tosiendo y estornudando como loco en la casa, no voy a trabajar", sostuvo.

Es importante considerar que el virus de la influenza H3N2 contiene mutaciones que han reforzado su capacidad de contagio. Además, evita parcialmente la inmunidad generada por infecciones anteriores y la vacunación. Por ello, organismos sanitarios han clasificado la variante como altamente transmisible.

Síntomas de la gripe H3N2

Lejos de ser atípicos, los síntomas que presentan los pacientes contagiados con la "Súper Gripe" son similares a los de una gripe común:

Fiebre

Tos

Dolores musculares

Fatiga

Molestias gastrointestinales (en algunos casos)

Tras la alerta epidemiológica de la OMS debido al aumento de contagios de la "súper gripe" en EE.UU. y Europa, postas y hospitales de Perú presentan un incremento de infecciones respiratorias.