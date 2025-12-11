Tren Lima-Chosica: horarios y paraderos tentativos previstos para su operación con pasajeros en 2026

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El proyecto del Tren Lima-Chosica está a puertas de ser inaugurado. Este jueves 11 de diciembre, la Municipalidad Metropolitana de Lima llevó a cabo la primera marcha sin pasajeros de los trenes estadounidenses, partiendo desde el Parque de Muralla en Cercado de Lima hasta el Parque Taller de Chosica.

Vagones de Lima-Chosica iniciaron marcha en vacío

La ceremonia previa se realizó a primeras horas de la mañana y fue presidida por el alcalde Renzo Reggiardo, quien estuvo acompañado de la ministra de Economía, Denisse Miralles, el director ejecutivo de Proinversión, Luis del Carpio Castro y el presidente ejecutivo de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU), David Hernández Salazar.

En el evento, Reggiardo adelantó que, durante la primera fase del proyecto ferroviario, la comuna de la capital estima una distribución de 15 locomotoras de cinco coches cada uno, que transportarán un estimado de 12,500 pasajeros al día. Serán un total de 75 vagones operativos.

Según la MML, estas cifras equivalen a 70 buses de 11 metros, 357 cústers, 833 combis y 2500 taxis colectivos.

Horarios y paraderos propuestos para el Tren Lima-Chosica

Los paraderos establecidos para esta etapa inicial del Tren Lima-Chosica serán tres: Monserrate, Parque de la Muralla y Chosica.

En cuanto a los horarios de operación previstos, la ruta de Chosica a Lima estará habilitada de 5:30 a.m. a 8 a.m. En dirección de Lima a Chosica, estará abierta al público por la parte, de 5 p.m. a 9 p.m.

Esta información corresponderá a la primera etapa, pues el burgomaestre enfatizó en que, a futuro, se ampliará el recorrido y aumentarán los paraderos.

"Luego ampliaremos el recorrido hasta Huaycán y, a futuro, trabajaremos en un sistema más grande, con más paraderos y más vías para que nuestro tren llegue cada vez a más lugares", afirmó el alcalde, quien antes de la puesta en marcha supervisó el interior de los trenes junto al presidente de ProInversión.

Respecto a la realización de pruebas técnicas del tren con pasajeros a bordo, el alcalde de Lima evitó confirmar una fecha exacta. Sin embargo, reafirmó que el inicio de operaciones sería, definitivamente, en el 2026.

"De todas maneras, el próximo año tiene que estar funcionando sin ningún inconveniente", afirmó mientras los trenes comenzaban su avance hacia Chosica con dos carteles gigantes colocados a sus lados con el mensaje "Falta muy poco para estar a tu servicio".

