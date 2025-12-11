La Molina: Adulta mayor gravemente herida tras ser atropellada por bus del Corredor Rojo

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un grave accidente de tránsito ocurrió sobre el mediodía de este jueves 11 de diciembre donde una mujer quedó gravemente herida tras ser atropellada por un bus del Corredor Rojo en el cruce de las avenidas Javier Prado con La Molina.

Las cámaras de seguridad del distrito lograron captar paso a paso como se dio este lamentable hecho en uno de los puntos más transitados de la zona. Ahí, la víctima identificada como Norma Benítez Vidal de 70 años, cruzaba la avenida Javier Prado con total normalidad.

Sin embargo, la mujer no logró percatarse de que un bus del Corredor Rojo, que circulaba desde la avenida La Molina, giró a la derecha con dirección a Javier Prado arrollándola en su camino. Lamentablemente, la adulta mayor quedó debajo de la unidad e incluso se informa que habría perdido parte de la pierna producto del violento impacto.

De acuerdo a las imágenes, uno de los causantes de este accidente sería la presencia de un aparente colectivo informal en plena esquina lo que habría limitado la visión del conductor del bus. En el momento del incidente, esta unidad emprende camino con rumbo desconocido.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | En el distrito de La Molina, una adulta mayor resultó gravemente herida tras ser atropellada por bus del Corredor Rojo.



— Exitosa Noticias (@exitosape) December 11, 2025

Trabajadores municipales la auxiliaron inmediatamente

Gracias a las cámaras de seguridad se logró alertar a los trabajadores municipales de La Molina quienes acudieron de inmediato al lugar del hecho. Estos llamaron de inmediato a las unidades de rescate para brindarles los primeros auxilios.

A su vez, agentes de la Policía Nacional del Perú se hicieron presentes para cercar la zona e iniciar con las pesquisas de rigor contra el bus de placa AWE-835 y su conductor quien actualmente se encuentra en condición de detenido brindando su declaración de ley la comisaría del sector.

Exitosa conversó con el gerente de seguridad ciudadana, general en retiro Javier Ávalos, para conocer mayores detalles de este siniestro. Desde la Central de Monitoreo del distrito, el funcionario edil señaló que la respuesta de su personal fue inmediata, pero pese a ello informó que la mujer quedó gravemente afectado ya que terminó debajo de este bus.

Lamentablemente, la fémina de 70 años perdió parte de la pierna derecha desde su rodilla.

