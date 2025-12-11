Cierre de campaña electoral en Chile: ¿Qué mensaje dieron Jara y Kast previo a la segunda vuelta?

RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Mundo
Los candidatos Jeannette Jara y José Antonio Kast cerraron sus campañas con discursos que marcaron contraste en tono, propuestas y expectativas para el futuro político de Chile.

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Mundo

El cierre de campaña electoral en Chile estuvo marcado por dos actos que reflejaron las estrategias y mensajes finales de los candidatos que se enfrentarán en la segunda vuelta presidencial: Jeannette Jara y José Antonio Kast.

Ambos buscaron consolidar apoyos y transmitir confianza en la recta final de una contienda que se ha definido por la polarización y la expectativa de cambio.

Jeannette Jara: esperanza frente al miedo

En Puente Alto, Región Metropolitana, Jeannette Jara reunió a más de 15 mil personas en un acto que combinó música, cultura y política. Su discurso se centró en la unidad nacional y en la necesidad de dejar atrás las divisiones.

"Entre prender el miedo a la esperanza, yo elijo prender la esperanza", afirmó, en un mensaje que buscó contraponerse a la narrativa de temor que, según ella, ha marcado la campaña de su adversario.

Jara insistió en que su proyecto es colectivo, construido junto a la ciudadanía, y que de llegar a la presidencia impulsará cambios sociales para mejorar la calidad de vida. Rechazó el odio y la confrontación, apelando a la idea de que Chile es "una misma familia" que debe avanzar unida.

Su cierre de campaña se planteó como un acto festivo y masivo, con la presencia de artistas y dirigentes políticos, reforzando la imagen de una candidatura que busca movilizar a sectores populares y transmitir confianza en la victoria.

José Antonio Kast: orden y acción inmediata

En La Araucanía, José Antonio Kast cerró su campaña con un discurso de confianza en la victoria y de firmeza frente a temas como migración irregular y comunismo. "Estamos seguros de que el domingo vamos a ganar", aseguró, destacando los apoyos recibidos de fuerzas opositoras y de figuras como Evelyn Matthei.

Kast reiteró su llamado a los migrantes que ingresaron por pasos no habilitados a abandonar el país y criticó la gestión del presidente Gabriel Boric en educación, salud y vivienda.

Ante los gritos de sus adherentes, respondió: "Sin comunismo en La Moneda, pero con los comunistas en Chile portándose bien", subrayando que quiere ser presidente de todos los chilenos.

El candidato defendió además el polémico recorte fiscal de US$ 6.000 millones planteado por su equipo y adelantó que, de resultar electo, el lunes 15 de diciembre convocará equipos para presentar su plan de gobierno, que comenzará a ejecutarse desde marzo.

Su mensaje buscó transmitir orden, seguridad y acción inmediata, en línea con su propuesta de un Gobierno de Emergencia.

Los cierres de campaña de Jara y Kast reflejan dos visiones contrapuestas: la apuesta por la esperanza y la unidad frente al miedo, y la promesa de orden y acción inmediata frente a la crisis.

Ambos discursos buscaron movilizar emociones y consolidar apoyos en la recta final, dejando claro que la segunda vuelta será un momento decisivo para el futuro político de Chile.

