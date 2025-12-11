Es oficial: Alianza Lima anunció a Jairo Vélez como nueva incorporación para la temporada 2026

11/12/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Alistándose para la temporada 2026, Alianza Lima anunció de manera oficial la incorporación de Jairo Vélez. Aunque era algo que el jugador ecuatoriano ya le había comunicado a la dirigencia de la Universidad César Vallejo, finalmente se concretaron las negociaciones y el próximo año cruzará la acera, tras su paso por Universitario.

Cuarto equipo peruano de Vélez

Este nuevo paso que ha dado el mediocentro de 30 años lo llevará por su cuarto club en el país, tras pasar por la Universidad San Martín (2017), la UCV (2020-2024) y en tienda crema en la actual campaña. "A darlo todo por esta camiseta", con este mensaje el cuadro blanquiazul lo recibió.

¡𝐁𝐢𝐞𝐧𝐯𝐞𝐧𝐢𝐝𝐨 𝐉𝐚𝐢𝐫𝐨 𝐕𝐞𝐥𝐞𝐳! 👏🏾



A darlo todo por esta camiseta. #RefuerzoBlanquiazul2026 pic.twitter.com/xty79DEMu4 — Club Alianza Lima (@ClubALoficial) December 11, 2025

Por su parte, el elenco 'poeta' también compartió una publicación en sus redes en las que confirmaba el cambio de equipo de Jairo Vélez. Tras no lograr el ascenso a la Liga1, el centrocampista optó por fichar por Alianza Lima de forma definitiva, debido a que aún le quedaba un año más con los trujillanos.

"El club informa que se ha concretado la transferencia del futbolista Jairo Vélez al club Alianza Lima. La institución expresa su reconocimiento y agradecimiento por el profesionalismo, compromiso y entrega demostrados durante los cinco años en los que defendió nuestros colores", indica el comunicado de la UCV.

A lo largo de la temporada 2025, el volante ecuatoriano disputó 37 partidos con Universitario, siendo más relevante su presencia en los últimos meses. Consiguió marcar tres goles y dio dos asistencias, una de ellas fue vital ante Sporting Cristal, que prácticamente sirvió para que los cremas aseguraran el Torneo Clausura.

Blanquiazules serán Perú 4 en la Libertadores

Tras perder los playoffs ante los celestes, el cuadro de La Victoria ocupará por segundo año consecutivo la cuarta plaza de Perú para la Copa Libertadores. Esto lo obligará a cumplir con otra campaña que roce lo impecable para instalarse en la fase de grupos del certamen continental.

Para el próximo año la principal baja es Hernán Barcos a quien no le renovaron contrato, Néstor Gorosito, destituido por el mal resultado ante los 'cerveceros' y Ricardo Lagos que no entraba en los planes. Hasta el momento, no hay más incorporaciones oficiales, mientras se barajan los nombres de Federico Girotti o Alejandro Duarte.

