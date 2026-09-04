Lauricocha necesita más de S/ 6 millones para continuar obra de defensas ribereñas, señala alcalde

04/09/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

El alcalde de la provincia de Lauricocha, Gide Falcón Sánchez, advirtió en Exitosa el grave peligro al que están expuestos sus vecinos, debido a la falta de presupuesto para la culminación de las obras de prevención en las defensas ribereñas frente a la llegada del Fenómeno El Niño.

En entrevista brindada este viernes 4 de septiembre al programa "Informamos y Opinamos", el burgomaestre de la región Huánuco, acusó al Poder Ejecutivo de no transferir más de 6 millones de soles para el proyecto que a la fecha lleva tan solo el 36 % de su avance.

Obra se encuentra paralizada por falta de presupuesto

La autoridad huanuqueña precisó que actualmente la obra de encuentra paralizada por falta de presupuesto. Según indicó, el Gobierno no le asignó más de 6 millones de soles para continuar con el proyecto, el cual fue aprobado en el marco de la Ley de Presupuesto 2026, con una inversión total de 8 millones de soles.

En ese sentido, indicó que su preocupación ha sido dada a conocer al Ministerio de Economía y Finanzas y al Consejo de Ministros, a fin de que dispongan la partida requerida para su ejecución inmediata.

No obstante, este no es único proyecto importante que está riesgo de no continuar, Falcón Sánchez señaló que la obra de pistas y veredas con drenajes pluviales está paralizado, por lo que demandó al Ejecutivo a su reactivación, debido a que funcionaría como desfogue de toda su provincia.

"Viene poniendo en riesgo a nuestra provincia, en especial a los niños y a múltiples viviendas de nuestra capital (...) hemos gestionado este presupuesto, a través del Ministerio de Economía y Finanzas, con la anterior gestión ha sido focalizado por las intensas lluvias que se da en esta zona minera", mencionó.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | En entrevista para Exitosa, el alcalde de la provincia de Lauricocha, Huánuco, sostuvo que el Gobierno central no le transfirió más de 6 millones de soles para continuar con las obras de las defensas ribereñas. Indicó que lo hizo saber al... pic.twitter.com/pv9F7INtty — Exitosa Noticias (@exitosape) September 5, 2026

Declarado en estado de emergencia por el Fenómeno El Niño

El Gobierno declaró en estado de emergencia a 893 distritos de 22 departamentos del país y de la Provincia Constitucional del Callao por peligro inminente ante las intensas precipitaciones pluviales asociadas al Fenómeno El Niño 2026 - 2027.

Según el Decreto Supremo N.º 124-2026-PCM de fecha 1 de septiembre, la medida es por 60 días calendario y con referente a la región Huánuco, están contemplados las provincias de Ambo, Dos de Mayo, Huacaybamba, Huamalíes, Huánuco, Lauricocha, Leoncio Prado, Marañón, Pachitea y Yarowilca.

Los gobiernos regionales y los gobiernos locales involucrados, con la coordinación técnica y seguimiento del INDECI y la participación del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Ministerio de Vivienda, Ministerio del Interior, Ministerio de Defensa, Ministerio de Transportes y Comunicaciones, Ministerio de Energía y Minas, Ministerio de la Mujer, MIDIS, y demás instituciones públicas y privadas involucradas, ejecutarán las "medidas y acciones de excepción, inmediatas y necesarias, de respuesta y rehabilitación" que correspondan.

Dichas acciones deberán tener nexo directo de causalidad entre las intervenciones y el evento, y podrán ser modificadas de acuerdo a las necesidades y elementos de seguridad que se vayan presentando durante su ejecución, sustentadas en los estudios técnicos de las entidades competentes.

Sobre la implementación de las acciones previstas en el presente decreto supremo, se financia con cargo al presupuesto institucional de los pliegos involucrados, sin demandar recursos adicionales al Tesoro Público.