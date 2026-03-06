¡De terror! ENCAÑONAN a una familia para robarle camioneta con menor con discapacidad dentro del vehículo

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Una familia vivió una escena de extrema tensión en la localidad de Villa Luzuriaga, del partido de La Matanza, en la provincia de Buenos Aires, cuando un grupo de delincuentes armados los sorprendió para robarles la camioneta en plena vía pública.

El hecho ocurrió cuando la pareja llegaba a la casa de la abuela de su hija, una menor de 10 años que sufre parálisis cerebral y tiene movilidad reducida. En ese momento, los padres estaban acomodando en el vehículo el triciclo adaptado y el andador que utiliza la menor para desplazarse.

En las imágenes se observa cómo un auto frena bruscamente frente a la vivienda y al menos tres delincuentes bajan armados. Los asaltantes apuntan directamente contra la pareja que estaba ingresando al domicilio con la intención de llevarse el vehículo.

El dramático rescate de la menor

La situación se volvió aún más dramática porque la menor permanecía dentro del vehículo sin poder moverse por sí sola. La escena generó momentos de angustia y desesperación entre los familiares, quienes temían que los delincuentes escaparan con la menor en el interior del vehículo.

Durante el asalto, la pareja fue obligada a bajar del vehículo mientras su menor hija de 10 años, que padece parálisis cerebral, quedó dentro sin poder moverse.

"Déjenme bajar a la nena", suplicaron mientras los asaltantes mantenían a la familia bajo amenaza.

Mientras todavía les apuntaban con las armas, los adultos lograron bajar a la menor y en ese momento los delincuentes se percataron de sus limitaciones de movimiento, por lo que dejaron que el padre sacara un triciclo especial de la caja de la camioneta.

🚨 "LA NENA, POR FAVOR, LA NENA": DRAMÁTICO ASALTO CON UNA NIÑA EN EL MEDIO

- Fue en Villa Luzuriaga pic.twitter.com/FBLVkPoGOJ — Vía Szeta (@mauroszeta) March 6, 2026

La menor, que no puede caminar y depende de estos elementos para movilizarse, fue testigo directo del robo. Según relató Sebastián Domenech en Mediodía Noticias, la familia estaba acomodando el triciclo y bajando el andador para ir a la ortopedia cuando sucedió el robo.

El hecho quedó registrado por cámaras de seguridad de la zona, cuyas imágenes se difundieron posteriormente y generaron fuerte indignación entre vecinos y usuarios de redes sociales.

Tras el asalto, la familia denunció el hecho y reclamó mayor seguridad en la zona, donde aseguran que este tipo de delitos se repiten con frecuencia.

Aunque lograron rescatar a la menor antes de que los delincuentes huyeran, el episodio dejó una profunda huella emocional en la familia y reavivó el debate sobre la inseguridad en distintos barrios de la localidad.