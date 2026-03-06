¡Impacto en la TV! Galán de "Rubí" ahora vende paltas tras la falta de trabajo en la televisión

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Durante años fue uno de los rostros más reconocidos de las telenovelas mexicanas. Su papel en la exitosa producción Rubí lo convirtió en un galán recordado por muchos televidentes. Sin embargo, el presente del actor Marco Méndez es muy distinto al que vivió en los sets de televisión.

Hoy, el intérprete también se dedica al negocio de la venta de paltas (aguacates) desde una huerta ubicada en México. La noticia llamó la atención en redes sociales y medios de espectáculos, donde muchos usuarios se sorprendieron al ver cómo uno de los galanes de la televisión cambió temporalmente los foros por el trabajo en el campo.

Aunque algunos titulares señalaron que el actor "dejó la televisión", la historia es más compleja. Méndez decidió diversificar su trabajo en medio de un escenario difícil para la industria del entretenimiento, donde los proyectos no siempre llegan con regularidad.

Un cambio obligado por los tiempos

El actor explicó que su carrera ha tenido momentos de altos y bajos, algo común en el mundo del espectáculo.

En ese contexto, el artista decidió dedicar más tiempo a su huerta de paltas en el estado mexicano de Michoacán, una región conocida por la producción de esta fruta.

El propio Méndez habló sobre las dificultades que enfrentan muchos actores cuando los proyectos se reducen. "Es un sube y baja", comentó al referirse a la carrera artística, donde la estabilidad laboral no siempre está garantizada.

Ese escenario lo llevó a cuidar un proyecto que ya tenía desde hace tiempo. El negocio agrícola, según contó, se convirtió en una alternativa para generar ingresos mientras espera nuevas oportunidades en la televisión.

Marco Méndez interpretó a Luis Duarte en la telenovela Rubí.

No abandona la actuación

A pesar de la sorpresa que generó la noticia, Marco Méndez no ha dejado completamente la actuación. El actor sigue abierto a participar en nuevos proyectos y mantiene su interés por regresar a las pantallas cuando aparezca una propuesta adecuada.

Su historia refleja una realidad que viven muchos artistas. En una industria cambiante, varios actores optan por emprender negocios propios para asegurar estabilidad económica cuando los papeles escasean.

Por ahora, Méndez combina dos mundos muy distintos: el del entretenimiento y el del campo. Mientras espera nuevas oportunidades en la televisión, su huerta de paltas se ha convertido en una parte importante de su día a día.

Lo que para algunos fue una noticia sorprendente, para el actor representa simplemente una decisión práctica. Lejos de los reflectores, el exgalán de telenovelas encontró en la tierra una nueva forma de seguir adelante.