Paul Neira: "Gobierno no ha aprendido nada de la pandemia del COVID al cerrar colegios"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El vocero de la Alianza de Escuelas Privadas del Perú (AEP), Paul Neira, criticó la decisión del Gobierno de disponer clases virtuales en colegios como medida frente a la actual coyuntura energética, señalando que la medida evidencia que las autoridades no han aprendido de la experiencia vivida durante la pandemia.

"El Gobierno parece que no ha aprendido de la experiencia muy dura del COVID. Fuimos uno de los países que primero cerró sus salones a nivel mundial y uno de los últimos en volver a abrir las clases presenciales", afirmó.

Neira sostuvo en diálogo con Exitosa, que la educación debe ser la última actividad en suspenderse en situaciones de crisis, ya que su impacto en los estudiantes es profundo y duradero.

En ese sentido, cuestionó que la suspensión de clases presenciales no haya sido acompañada por restricciones similares en otros sectores de la economía, lo que, según indicó, genera contradicciones en la política adoptada por el Ejecutivo.

Impacto en estudiantes y familias

El vocero de la AEP también señaló que la decisión afecta especialmente a los estudiantes más pequeños, quienes recién inician su proceso de adaptación al entorno escolar.

"Los niños de tres, cuatro o cinco años recién están empezando su proceso de adaptación al colegio, que implica un trabajo psicológico y psicoemocional importante. Ahora, después de unos pocos días de clases, los mandamos nuevamente a la casa", explicó.

Asimismo, consideró que la medida tampoco toma en cuenta la realidad de muchas familias en las que ambos padres trabajan fuera de casa y no pueden acompañar a sus hijos durante las clases virtuales.

"Imagínate una pareja de padres jóvenes que tienen 27 o 30 años y los dos trabajan en el sector privado. Si no hay ninguna indicación de trabajo remoto, tienen que salir a trabajar de ocho de la mañana a cinco de la tarde", señaló.

En esa línea, cuestionó que el Gobierno mantenga abiertas diversas actividades económicas mientras opta por suspender las clases presenciales.

"No se entiende cómo otras actividades económicas van a seguir funcionando y el colegio se cierra. No tiene sentido la sustentación", afirmó.

Para el representante de la Alianza de Escuelas Privadas del Perú, la decisión de cerrar nuevamente las aulas presenciales demuestra que aún no se han asimilado las lecciones que dejó la pandemia.

Según advirtió, priorizar la continuidad de la educación debería ser una política central del Estado, especialmente considerando el impacto académico, emocional y social que las interrupciones escolares generan en millones de estudiantes.