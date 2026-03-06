Club de la Liga 1 desistió de fichar a Miguel Trauco y Carlos Zambrano: "Podría trastornar el grupo"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Carlos Zambrano y Miguel Trauco generaron gran polémica a inicios de año al ser acusados, junto con Sergio Peña, de haber abusado sexualmente de una joven argentina. De acuerdo a la versión de la víctima, los tres futbolistas la violentaron al interior de una habitación de un hotel en Montevideo.

A raíz de este hecho, Alianza Lima decidió separarlos de manera definitivamente tras días de negociación. Tras ello, Peña fichó por el Sakaryaspor de la segunda división de Turquía, pero los otros dos defensores seguían como agentes libres.

Club de la Liga 1 rechazó a Trauco y Zambrano

De acuerdo a las últimas informaciones, Miguel Trauco y Carlos Zambrano tienen todo acordado con Sport Boys para unirse a sus filas por lo que resta de la temporada 2026. Sin embargo, antes de ello pudieron llegar a otro importante elenco del fútbol peruano.

En una reciente entrevista con el podcast Zoom Deportivo, el director general de Cienciano, Juvenal Farfán, reveló que acercó a los dos jugadores a la dirigencia luego de dejar de pertenecer a Alianza Lima.

Sin embargo, fue el entrenador Horacio Melgarejo quien desistió de la operación al señalar que podrían hacerle daño al grupo a raíz de sus polémicas extradeportivas.

"Te comenté lo de Zambrano y Trauco, nosotros estábamos interesados, pero el cuerpo técnico se opuso y dijo que podría trastornar el grupo", indicó en dicho espacio digital.

Carlos Zambrano y Miguel Trauco jugador la Libertadores con Alianza Lima.

Es importante precisar que Cienciano clasificó a la fase de grupos de la Copa Sudamericana tras vencer a Melgar desde la tanda de los penales en la primera fase de dicha competición.

No hay nada firmado

En una reciente entrevista con Ovación, Mario Flores, gerente Deportivo de Sport Boys, indicó que a, pesar de tener negociaciones avanzadas, aún no hay nada firmado con los otrora jugadores de Alianza Lima. Según indicó, espera que ambos elementos puedan sumar su experiencia al elenco chalaco y dejar de lado los episodios extrafutbolísticos.

"Hemos conversado, tenemos las cosas avanzadas, pero todavía no hay nada firmado. Hoy por hoy no son jugadores de Sport Boys, pero estamos avanzando. Si los refuerzos vienen a sumar y a competir por un puesto, todo va a beneficiar al Boys y eso es lo que queremos lograr", contó.

En resumen, el director general de Cienciano, Juvenal Farfán, reveló que pudieron fichar a Carlos Zambrano y Miguel Trauco, pero que el entrenador Horacio Melgarejo desistió de hacerlo por la salud del grupo.