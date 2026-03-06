Comex Perú exige al Gobierno revertir teletrabajo y clases virtuales: "Paralizar el país es una respuesta inaceptable"

06/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Sociedad de Comercio Exterior (Comex Perú) se sumó a las entidades que rechazan el teletrabajo y las clases virtuales como medidas ante la crisis del gas en el país. Este viernes, el Gobierno anunció las disposiciones, pero estas fueron cuestionadas casi inmediatamente.

"Estas decisiones alteran el normal funcionamiento del país"

El Ministerio de Educación confirmó que, del 9 al 13 de marzo, la virtualidad aplica a las instituciones educativas privadas como colegios, universidades e institutos, con el fin de contribuir a la racionalización del gas.

Frente al anuncio, el gremio empresarial privado expresó su "profunda indignación" por esta gestión de la crisis energética causada por el desabastecimiento del gas natural, calificando la medida adicional como "inaudita".

"Resulta absolutamente inaceptable que la respuesta del Estado sea, en la práctica, detener el normal funcionamiento del país. El Perú no puede darse el lujo de paralizar su actividad educativa, productiva y económica", se lee en el comunicado.

En ese sentido, sostuvo que las medidas conllevan a una situación preocupante que implica una "paralización parcial de la economía y alteran el normal funcionamiento del país", trasladando "malas políticas públicas a estudiantes, familias, empresas y trabajadores".

Son varias las entidades que rechazan el teletrabajo y clases virtuales como medidas ante falta de gas.

Comex exige revertir virtualidad pese a escasez de GNV

Si bien refirieron que comprenden "la necesidad de adoptar acciones inmediatas" frente a la emergencia por el gas, sostuvieron que el Estado tiene la obligación de asegurar la continuidad de las actividades productivas y de la educación en favor de la estabilidad económica y social.

Asimismo, finalizaron su comunicado exigiendo al gobierno de José María Balcázar revertir el teletrabajo y las clases remotas como medidas ante esta crisis.

"Detener el país nunca puede ser la solución. Exigimos al Gobierno dar marcha atrás con esta decisión. No podemos normalizar las continuas restricciones a las libertadas que venimos sufriendo en los últimos años", indicaron.

AEP rechaza clases virtuales y exige otra solución

Por su parte, el gremio de escuelas privadas, conformado por redes educativas como Innova Schools, Futura Schools y ASDIEP, emitió un comunicado "lamentando profundamente" la decisión y proponiendo que la virtualidad sea una opción libre para su sector.

"La respuesta a una crisis no puede ser el cierre de las escuelas: el país debe apostar por la continuidad de los aprendizajes o, en todo caso, se debería permitir que las instituciones educativas privadas tomen sus propias decisiones", sostuvieron.

