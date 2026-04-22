Película 'Chavín de Huántar' llega a Netflix en aniversario del rescate del siglo

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Entretenimiento

La película peruana Chavín de Huántar: El rescate del siglo, dirigida por Diego de León, llegó este 22 de abril de 2026 a Netflix Latinoamérica, coincidiendo con el aniversario de la operación militar que inspira su trama.

La producción anunció en sus redes sociales que el lanzamiento en streaming busca rendir homenaje a los comandos que participaron en el rescate y conmemorar uno de los episodios más trascendentes de la historia reciente del país.

El filme podrá verse en toda la región, incluyendo México, Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Panamá, Venezuela y Perú, ampliando su alcance a millones de espectadores. Tras haber sido la cinta nacional más taquillera de 2025, con más de 1.5 millones de asistentes en salas, ahora busca consolidar su éxito en la plataforma digital.

El fenómeno en cines

Estrenada el 30 de octubre de 2025, la película convocó a más de 37 mil espectadores en su primer día y cerró su recorrido con cifras históricas, convirtiéndose en la producción peruana más vista del año y una de las más taquilleras de la década. El tráiler oficial superó los 3.7 millones de reproducciones en un mes, posicionándose como el avance más visto de una película peruana en YouTube.

La cinta recrea la toma de la residencia del embajador de Japón en Lima, ocurrida el 17 de diciembre de 1996, cuando el grupo terrorista MRTA secuestró a decenas de personas.

Durante 126 días, el país vivió una crisis que culminó el 22 de abril de 1997 con la Operación Chavín de Huántar, ejecutada por comandos de las Fuerzas Armadas. El operativo logró rescatar a 72 rehenes, convirtiéndose en uno de los rescates más exitosos del mundo y en un hito de la lucha contra el terrorismo.

A casi 30 años del rescate

El estreno en Netflix se da en un contexto especial: se cumplen 29 años de la operación, acercándonos a las tres décadas de aquel episodio. La película no solo busca narrar los hechos, sino también tender un puente entre las Fuerzas Armadas y la ciudadanía, transmitiendo el impacto que tuvo en la sociedad peruana y en la política internacional.

El reparto incluye a Rodrigo Sánchez Patiño como el comando Juan Valer, André Silva, Miguel Iza, Sergio Galliani, Connie Chaparro y Carlos Thornton, entre otros. La producción, a cargo de Carlos Maguiña y Producciones Colibrí, tomó cerca de siete años de desarrollo y rodaje, con locaciones en la Escuela Militar de Chorrillos y una réplica de la residencia intervenida.

La llegada de Chavín de Huántar a Netflix convierte al cine en vehículo de memoria y conmemoración. Al estrenarse justo en el aniversario de la operación, la película revive uno de los momentos más trascendentes de la historia peruana y amplía su alcance a toda Latinoamérica.

Con ello, se consolida como un fenómeno cultural que combina acción, historia y reflexión sobre el pasado reciente, reafirmando la vigencia del relato casi tres décadas después del rescate.