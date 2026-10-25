Obama arremete contra Donald Trump durante campaña electoral de medio mandato y lo acusa de "caos, crueldad y corrupción"

25/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama regresó este fin de semana a la primera línea de la campaña electoral con una ofensiva frontal contra el gobierno de Donald Trump y sus principales aliados republicanos.

En mítines celebrados en estados clave como Ohio y Michigan, el exmandatario demócrata acusó a la actual administración federal de promover la indecencia política, la incompetencia y la corrupción generalizada.

Ante sus partidarios reunidos en Detroit, el exjefe de Estado instó a la ciudadanía a aprovechar las votaciones del 3 de noviembre para frenar las políticas de la Casa Blanca, afirmando con firmeza que tras dos años de profundo caos y crueldad tienen la oportunidad histórica de decir basta ya a las constantes insensateces oficiales.

Polémicas y defensas en Ohio y Michigan

Durante su recorrido político por Cleveland, el exmandatario arremetió contra el candidato republicano a gobernador Vivek Ramaswamy por utilizar un anuncio publicitario que empleaba declaraciones de la madre biológica de la demócrata Amy Acton para descalificarla ventilando supuestos problemas de salud mental.

El líder demócrata denunció con firmeza que con esta estrategia electoral se cruzaron límites éticos totalmente inadmisibles. Asimismo, en territorio de Michigan, respaldó firmemente al candidato al Senado Abdul El-Sayed, defendiéndolo de los ataques dirigidos contra su identidad y fe religiosa.

"Never seen a president so intent on selling favors and shaking folks down."



Former president Barack Obama said Americans have "lost count" of how many corrupt deals have been done by Donald Trump and his family members; while campaigning for Amy Acton and Sherrod Brown in Ohio.... pic.twitter.com/j9Ojb1YzUP — WSYX ABC 6 (@wsyx6) October 25, 2026

Donald Trump responde

Como réplica directa a esta intensa ofensiva demócrata, el presidente Donald Trump utilizó sus redes sociales para descalificar con dureza a su predecesor, calificándolo de incompetente y reviviendo polémicas pasadas de su mandato, como el controvertido acuerdo nuclear firmado con Irán.

El actual mandatario también desestimó la masiva convocatoria de los mítines de la oposición, defendió los resultados económicos alcanzados por su gestión y lanzó descalificaciones personales contra los principales candidatos respaldados por el exlíder demócrata, buscando consolidar el respaldo absoluto de las bases partidarias en esta decisiva recta final de los comicios.

Respuesta de Donald Trump

Una batalla decisiva por el control del Congreso

Las elecciones de medio término definirán el equilibrio y control institucional de un Congreso estrechamente dividido, marcando el rumbo político del país para el resto del mandato presidencial.

La presencia estelar de Obama busca movilizar decisivamente a los votantes demócratas en los distritos clave, reflejando una máxima polarización política en la nación norteamericana ante unos comicios cruciales que definirán de manera definitiva el futuro legislativo y la agenda nacional de los próximos años.